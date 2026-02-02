特集「東京×アニメ」

東京都

東京都では、都政や都民生活に必要な情報を伝えるため、広報紙「広報東京都」を毎月1日に発行しています。2月号は、「東京×アニメ」と題し、アニメ都市TOKYOの魅力をご紹介！海外からの観光客が激増する今、その旅の目的として盛り上がりを見せているのが、日本が世界に誇るアニメ文化です。東京都では都市全体でこのムーブメントを後押ししています。

●特集内容

●アニメ文化の発信拠点

▶アニメ東京ステーション

東京・池袋に誕生した新名所「アニメ東京ステーション」はアニメの歴史と文化を体感できる総合拠点です。2023年10月のオープン以来、「ANIMEをもっとおもしろく、ANIMEをずっと未来へ」をコンセプトに、国内外のファンを魅了しています。

・企画展示

-2/21(土)～5/24(日) 『転生したらスライムだった件』特別企画展

-～2/15(日)まで開催中『デジモンアドベンチャー02』&『おジャ魔女どれみ＃』

アニメ25th記念合同展

・常設展示

-手塚治虫の『ASTROBOY鉄腕アトム』などの制作工程を18段階で解説

貴重な素材の展示を始め、アニメの世界に色をつける彩色のワークショップなど

●アニメ×東京観光

▶TOKYOアニメツーリズム2026

東京の魅力をめぐるデジタルラリー

「TOKYOアニメツーリズム」

今年はアニメ『鬼滅の刃』とのスペシャルコラボでお届け。

都内16カ所のスポットをめぐってオリジナルグッズをゲットしよう！3月15日(日)まで開催中！

２月号の表紙

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable(C)Tezuka Productions・SPEJ (C)Tezuka Productions

漫画家・手塚治虫によって誕生した「鉄腕アトム」。1963年に国産初の本格的なテレビアニメシリーズとして放送され、世界各国でブームを巻き起こしました。21世紀の未来を舞台に人間とロボットの共生や命の尊さを描いた物語は、日本のマンガ・アニメ史における金字塔として今なお多くのファンに愛されています。このマンガ「鉄腕アトム」を新解釈し、2003年に放送された作品が「ASTROBOY鉄腕アトム」です。本特集で紹介しているアニメ東京ステーションの常設展示では、この「ASTROBOY鉄腕アトム」に関する貴重な資料も展示されおり注目です。

●広報東京都とは

都政についての解説、都民生活に必要な情報や催しなどを掲載し、毎月タブロイド版を発行。

新聞折り込みで各家庭にお届けし、都立施設、都営地下鉄駅などに配架しています。また、WEB版でも展開するほか、視覚障害のある方向けに点字版・音声版、令和4年4月からは、主に小学校4～6年生・保護者を対象として、都政や社会のことを知るきっかけとなるよう、「広報東京都こども版」を発行しています。昭和25年3月30日に「東京都お知らせ」として発刊され、その後、「都のお知らせ」「みんなのとうきょう」などと名称を変更しながら、都の広報紙として70年以上歩みを続けています。

＜概要＞

発行日 ：毎月1日

発行部数：約210万部

配布先：新聞折り込み、都の施設、区市町村の窓口・出張所・区民センター、公立図書館、

公立文化施設、郵便局、金融機関、都営地下鉄・JR・私鉄線の駅など

WEBサイト： https://www.koho.metro.tokyo.lg.jp/ バックナンバーもご覧いただけます