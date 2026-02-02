【爆売】1本50円(税込55円)串カツ田中の新名物「無限串」がシリーズ累計1,500万本を突破！

株式会社串カツ田中

株式会社串カツ田中ホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）が展開する串カツ田中の名物「無限串」がシリーズ累計で1,500万本(※2)を突破したことをお知らせいたします。

新無限串について :https://kushi-tanaka.com/campaign/mugengushi-miso_yuzu/

※１(サブタイトル)について：税込での累計売上です。

※2について：2025年4月24日～2026年１月中旬までの販売数。

無限串とは

2025年4月24日に、大衆酒場としての原点回帰として、価格を気にすることなく、心ゆくまで楽しんでいただきたいという一心で販売開始した1本50円（税込55円）の”新名物”です。

【無限串シリーズについて】

1．無限ニンニクホルモン串（現在は販売終了）

昨年12月31日に惜しまれつつも販売終了した、“初代”無限串。多くのお客様からご支持をいただき、累計販売数1,400万本(※3)を記録したブームの火付け役です。

特徴はなんといっても“ガツン”と効いた特製ニンニク醤油タレ。やみつきになるお客様が続出しました。

昨年12月31日に惜しまれつつも販売終了しましたが、その「やみつき感」と「楽しさ」をさらに進化させ、新たな2種類の無限串へとバトンを継承しました。

※3について：2025年4月24日～2025年１2月末までの販売数

2．無限土手みそホルモン串

2026年1月より販売開始した“こってり濃厚”の無限串です。

人気メニュー「牛すじ土手」などに使用している特製土手みそと、看板メニュー「田中のかすうどん」などで使用している特製出汁を黄金比でブレンドした特製土手味噌タレを使用しています。

みその濃厚な甘みと出汁の旨味が牛ホルモンに絡み合い、抜群の食べ応えを実現しました。甘みと塩味のバランスが絶妙で、お酒が無限に進む濃厚な一本です。

3．無限柚子ぽん酢ホルモン串

2026年1月より販売開始した“さっぱり爽快”の無限串です。

香り高い柚子ぽん酢に、田中の特製出汁を合わせ、ピリッとしたもみじおろしをアクセントに加えました。

牛ホルモンの独特な歯ごたえと、柑橘の爽やかな酸味が絶妙にマッチしています。

何本食べても食べ飽きないさっぱり&スッキリとした後味で、お酒が進むことはもちろん、ソフトドリンクとも相性抜群の一本です。

無限串 詳細

無限土手みそホルモン串 ／ 無限柚子ぽん酢ホルモン串

1本50円（税込55円）

写真上：無限土手みそホルモン串／写真下：無限柚子ぽん酢ホルモン串

■販売店舗

東京ドーム店を除く串カツ田中全店舗

■注意事項

テイクアウト、デリバリーは対応しておりません。

串カツ田中 SNS公式アカウント

X 公式アカウント :https://twitter.com/kushitanakaInstagram公式アカウント :https://www.instagram.com/kushikatsu_tanaka/KTリーグ X公式アカウント :https://twitter.com/kt_league

株式会社串カツ田中ホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://kushi-tanaka.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE

