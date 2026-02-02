株式会社近江兄弟社は、高い紫外線防止効果と、美白(*1)＋肌あれ防止＋低刺激の機能を持ち合わせた薬用処方のスキンケアUV新製品として、『ベルディオ薬用UVミルク』と『ベルディオ薬用UVジェルミルク』の2タイプ＜いずれも50mL/1980円(税込/医薬部外品)＞を2026年2月2日から発売します。［流通限定商品］









＜開発背景＞

紫外線対策は季節を問わず習慣化する一方で、乾燥や大気汚染物質など外的刺激による肌あれに悩む声が増えつつあります。

UVケアをしながら肌を守りたいというニーズが高まる中、日やけ止めによる刺激が肌悩みを悪化させるケースが顕著となり、近年の日やけ止めは機能性と低刺激性の両立が課題となっています。このような背景を踏まえ、美白(*1)・肌あれケアをしながら、無添加設計(香料・着色料・鉱物油・パラベン・エタノール無配合)により、毎日心地よくお使いいただける低刺激タイプの日やけ止めを開発いたしました。









＜新製品について＞

『ベルディオ薬用UVシリーズ』SPF50+/PA++++/UV耐水性(ミルク★★/ジェルミルク★)は、高い紫外線防止効果をもち、美白有効成分トラネキサム酸・抗炎症成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合することで、日やけによるシミ・肌あれを防ぎ透明感のある肌へと導きます。

CICA(ツボクサエキス)、ハトムギエキス、オウゴンエキス、セラミドNP、PCA-Na(アミノ酸系保湿成分)の5種のうるおい成分を配合。肌トラブルの原因となる紫外線・乾燥・花粉などからお肌をしっかり守ります。

5つの無添加設計(香料・着色料・鉱物油・パラベン・エタノール無配合)の低刺激タイプかつ、伸びやすく皮膜感の少ないサラっとしたテクスチャーで毎日快適にお使いいただけます。

(＊1) メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ





-------------------------------------------------------------





●高密着くずれにくい

『ベルディオ薬用UVミルク』

［販売名］ベルディオ薬用UVミルク＜日やけ止め乳液＞





●さらさら軽い

『ベルディオ薬用UVジェルミルク』

［販売名］ベルディオ薬用UVジェルミルク＜日やけ止めジェル＞





左『ベルディオ薬用UVミルク』、右『ベルディオ薬用UVジェルミルク』





-------------------------------------------------------------





≪商品概要≫

『ベルディオ薬用UVミルク』

［販売名］ベルディオ薬用UVミルク＜日やけ止め乳液＞

●SPF50+/PA++++/UV耐水性★★/スーパーウォータープルーフ/化粧下地にも





●美白(*1)+肌あれ防止

美白成分トラネキサム酸、抗炎症成分グリチルリチン酸ジカリウムの2種の有効成分を配合。





●スキンケア効果(うるおい成分配合)

CICA(ツボクサエキス)・ハトムギエキス・オウゴンエキス・セラミドNP・PCA-Na(アミノ酸系保湿成分)配合





●アンチポリューションケア

花粉・ちり・ほこりなどの微粒子汚れの付着を防ぎ、お肌を守る。

(すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません。)





●5つの無添加

香料・着色料・鉱物油・パラベン・エタノール 無配合





●低刺激処方

アレルギーテスト済み、パッチテスト済み

(すべての方に刺激及びアレルギーが起こらないというわけではありません。)





●高密着で崩れにくい乳液タイプ

容量 50mL 販売価格 1980円(税込)





-------------------------------------------------------------





『ベルディオ薬用UVジェルミルク』

［販売名］ベルディオ薬用UVジェルミルク＜日やけ止めジェル＞

●SPF50+/PA++++/UV耐水性★/ウォータープルーフ/化粧下地にも





●美白(*1)+肌あれ防止

美白成分トラネキサム酸、抗炎症成分グリチルリチン酸ジカリウムの2種の有効成分を配合。





●スキンケア効果(うるおい成分配合)

CICA(ツボクサエキス)・ハトムギエキス・オウゴンエキス・

セラミドNP・PCA-Na(アミノ酸系保湿成分)配合





●アンチポリューションケア

花粉・ちり・ほこりなどの微粒子汚れの付着を防ぎ、お肌を守る。

(すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません。)









●5つの無添加

香料・着色料・鉱物油・パラベン・エタノール 無配合





●低刺激処方

アレルギーテスト済み、パッチテスト済み

(すべての方に刺激及びアレルギーが起こらないというわけではありません。)





●さらさら軽いジェルミルクタイプ／せっけんで落とせる

容量 50mL 販売価格 1980円(税込)









＜一般の方からのお問い合わせ先＞

株式会社 近江兄弟社

〒523-0867 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

お客様相談室 ： TEL：0748-32-3135

受付時間 ： 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)