1921年創業の高級シューズメーカーのマドラス株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩田達七、以下 マドラス）は、madrasの最新シューズ 2026 Spring＆Summer Collectionを全国の取扱店とマドラス公式オンラインショップで2月より順次発売いたします。





春夏シーズンはユニセックスデザインスニーカーがさらに充実。どんなシーンにもシームレスにフィットする洗練されたデザインと、指圧効果を有する高い機能性が融合した、リカバリーファッションシューズを展開いたします。

madrasのリカバリーファッションシューズは、歩く度に血行を促進する特許取得済のリカバリーmetaインソール（R）を搭載したシューズです。インソールの硬めに設計された土踏まず部分が、歩行中の足裏を指圧のように刺激し、血行を促進します。その血行促進率は一般的なインソールに比べて120%（*1）にも及びます。

また、歩行後もこの指圧作用による血行促進効果が持続し、足の疲労回復に寄与することが科学的に検証されています。

*1 靴インソール研究所調べ





ユニセックススニーカー 25,300円

M5211MT 24.5～27.0cm

MS5211MT 22.0～24.0cm





メンズスニーカー 23,100円

M5231MT 24.5～27.0cm





レディーススニーカー 24,200円

MAL9156MT 35～40inch





伊勢丹新宿店にて期間限定販売を実施中！

3月31日（火）まで伊勢丹新宿店 本館2階でmadrasのレディースシューズを期間限定販売しています。エレガントなパンプスからアクティブシーンに活躍するスニーカーまで、幅広いラインナップをお買い求めいただけます。





【伊勢丹新宿店 期間限定販売】

期間：2026年1月21日～3月31日 場所：伊勢丹新宿店 本館2階 婦人靴





【madras 常時取扱店】

マドラス 銀座店、マドラス ヤエチカ店、マドラス レディスセレクション 溝口マルイ店、マドラス 栄久屋大通店、マドラス 栄地下店、マドラス レディスセレクション栄地下店、ほか全国の百貨店、ショッピングモール、マドラス公式オンラインショップ

店舗一覧：https://www.madras.co.jp/contents/shop

マドラス公式オンラインショップ：https://www.madras.co.jp





【企業情報】

マドラス株式会社 https://www.madras.co.jp/

イタリアの靴づくりの伝統を踏襲しながらも、日本人の求める快適な履き心地と機能性、そして美しいデザインを追求し続けてきました。100年以上続く靴づくりのノウハウは、今もなお受け継がれ、進化し続けています。

さらに、本物の履き心地にこだわり誕生した唯一無二の「リカバリーインソール」は、ファッションと健康を足元から支える存在です。madrasはリカバリーファッションシューズのパイオニアとして、新しい価値を創造し発信していきます。