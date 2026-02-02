株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営する「PLAYatre TSUCHIURA」(JR土浦駅ビル／以下、プレイアトレ土浦)は、春のサイクリングシーズンに合わせて、茨城県と土浦市の魅力を体感できる多彩なコンテンツをご用意した自転車イベント「バイクランド土浦」を、2026年3月14日(土)・15日(日)の2日間、霞ヶ浦を舞台に開催いたします。









本イベントは、日本第2位の広さを誇る霞ヶ浦のほとりで、自転車を軸とした多彩なアクティビティを楽しむ「自転車の運動会＆文化祭」です。シクロクロス形式のレースをはじめ、地元グルメが楽しめるマーケット、霞ヶ浦の自然を活かした体験コンテンツや会場内でのキャンプ等、サイクリストだけでなく家族連れや地域住民の皆様も一日中楽しめる内容です。









■バイクランド土浦 概要

・開催日時 ： 2026年3月14日(土)・15日(日)2日間開催

※雨天決行(荒天で危険が予測される場合は中止)

・入場料 ： 無料

・レース出場料： レース内容により異なる

・会場 ： 霞ヶ浦総合公園茨城県土浦市

・アクセス ： プレイアトレ土浦より約2.5km

・主催 ： 株式会社アトレ、一般社団法人バイクランド

・後援 ： 茨城県、土浦市(予定)

・イベントHP ： https://bikeland.jp/tsuchiura/









■レース

初心者から上級者まで楽しめるバラエティに富んだレースを開催します。

上位入賞者には豪華景品を用意しております。





■BIKELAND マーケット＆地元グルメ

自転車やアウトドア、ファッションなど様々なアイテムを取り扱うショップが多数出展。会場だけのお得なアイテムや出展者と直接会話を楽しみながらお買い物ができるのもバイクランドの魅力です。開催地である「茨城県」「土浦市」のご当地グルメやスイーツを取り扱うお店も多数出展予定です。





■キャンプサイト

イベント限定の「キャンプエリア」。レースや各種アクティビティと合わせて、普段は楽しむことができない霞ヶ浦湖畔キャンプで非日常のひと時が味わえます。





【施設概要】





■プレイアトレ土浦 施設概要

店舗名 ： PLAYatre TSUCHIURA

(プレイアトレ土浦)

所在地 ： 茨城県土浦市有明町1-30

階数 ： 地下1F地上6F

延床面積： 約16,400m2

構造 ： SRC造 一部S造

店舗数 ： 18ショップ(2026年2月2日時点)









■SC運営会社概要

名称 ： 株式会社アトレ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

恵比寿ネオナート6F

会社設立： 1990年4月2日

資本金 ： 16億3千万円

代表者 ： 高橋 弘行※

事業内容： 駅ビルの管理および運営等

運営施設： アトレ恵比寿、アトレ品川 他





※高は、正式には「はしごだか」