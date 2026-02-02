冬の京都ブランディング企画





京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開する株式会社Nazuna(代表取締役：渡邊 龍一)は、観光のオフシーズンとされがちな冬の京都に新たな価値を見出すことを目的に、京都市内4つの宿泊施設、学生、クリエイターと連携した特別企画を実施いたします。

京都の冬は、実は最も京都らしい季節です。観光客が落ち着く2月、街に流れる静かな時間、澄んだ空気、凛とした佇まい――そんな京都の魅力を再発見し、未来の観光の形を模索するため、京都市内の4つの宿泊施設と学生、そしてクリエイターが連携した特別企画を実施いたします。

本企画では、「発信(TikTokクリエイター)」と「共創(学生ワークショップ)」の2つの軸を通じ、冬の京都の新しい価値を創出します。









■ 施策1：インフルエンサー×ホテル「TikTok GO」による魅力発信

PPP STUDIO株式会社の全面協力のもと、総勢10名のTikTokクリエイターを起用いたします。クリエイターが実際に以下の4施設や周辺の街を巡り、冬の京都のリアルな魅力を撮影・投稿することで、SNSを通じて国内外へ「静けさを味わう京都」の価値を届けます。





● 参画ホテル：ノーガホテル 清水 京都、ザ・ホテル青龍 京都清水、Nazuna 京都 椿通、Nazuna 京都 西本願寺

● 内容：観光のオフシーズンだからこそ体験できる、混雑を避けた新しい京都滞在の提案。









■ 施策2：学生×ホテル「京都観光の未来を考える」ワークショップ

一般社団法人京都知恵産業創造の森が運営するオープンイノベーションカフェ「KOIN(Kyoto Open Innovation Network)」を拠点に、宿泊業界に興味を持つ学生とホテル・観光業界を繋ぐイベントを開催します。





● セッション内容：「TikTok GO」での発信内容を振り返りつつ、京都全体のオフシーズンの来訪促進や、京都のブランディングについて議論します。





● 学生によるプレゼンテーション：ワークショップの締めくくりとして、学生たちが考案した「冬の京都の新しい楽しみ方」を、参画ホテルの総支配人らに対してプレゼンします。





● 産学公の連携：イベントには京都市の観光MICE推進室も参加し、学生・事業者・行政が一体となって京都観光の持続可能な未来を構想します。





本イベントの様子や議論の成果は、Nazuna公式note( https://note.com/nazuna_osekkai )および「KOIN」公式サイト( https://open.kyoto/ )にてアーカイブ報告レポートとして掲載し、広く発信してまいります。









■ 参画団体・企業情報

【主催：株式会社Nazuna】

「町家×ラグジュアリー」をコンセプトに、京都の伝統的な町家を活かした宿泊体験を提供。





● Nazuna 京都 椿通

所在地：京都府京都市

京都の風情が残る椿通に佇む町家宿。

一棟ごとに異なる意匠を持ち、静かで上質なプライベート空間を演出する。

Nazuna 京都 椿通





● Nazuna 京都 西本願寺

所在地：京都府京都市

西本願寺のほど近くに佇む宿泊施設。

1階ロビーには、現代作庭家・重森千青氏が監修した枯山水の石庭が広がり、白砂と石、苔が織りなす静寂の美が訪れる人を迎えます。

Nazuna 京都 西本願寺





【参画ホテル】

●ノーガホテル 清水 京都

所在地：京都府京都市

「Recreating KYOTO 型破りな京都に出会う」というホテルテーマのもと、各分野の今を創るスペシャリストたちとのコラボにより、アート、フード、ミュージック、メディテーションといった唯一無二のクリエイティブ体験ができるライフスタイルホテル。

ノーガホテル 清水 京都

ノーガホテル 清水 京都





● ザ・ホテル青龍 京都清水

所在地：京都府京都市

元・清水小学校を活用したラグジュアリーホテル。

歴史的建築と現代性を融合させた唯一無二の滞在体験を提供。

ザ・ホテル青龍 京都清水

ザ・ホテル青龍 京都清水









【参画団体：一般社団法人京都知恵産業創造の森】

京都府、京都市及び産業界のオール京都で京都経済の発展と活性化に資することを目的に設立された団体。オープンイノベーション拠点「KOIN」を運営。









【制作協力：PPP STUDIO株式会社】

PPP STUDIO株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮)

ショートムービープラットフォームで活躍するクリエイターのサポートやマネジメント事業を展開。「才能をぶちあげよう」をビジョンに掲げ、クリエイター個人の活動を支援しており、その一環としてクリエイター自身のブランド立ち上げやタイアップ広告の営業活動等に取り組んでいる。所属・提携しているクリエイターは2,000組を超え、総フォロワー数は5.4億人を突破。





公式サイト： https://pppstudio.jp/









■ 株式会社Nazuna

お客様との温かい交流を大切に、心地よい高級感を提供する“フレンドリーラグジュアリー”な町家旅館「Nazuna」を展開。「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」が『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを獲得し、「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞。2025年5月には関東初進出となる「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業、同年秋には初めて町家以外の建物を再生した「Nazuna 京都 西本願寺」を開業。歴史ある建物と土地の魅力を活かし、心に残る滞在体験を創出しています。





代表取締役： 渡邊 龍一

本社 ： 京都府京都市下京区布屋町83-1

公式サイト： https://www.nazuna.co/

Instagram ： https://www.instagram.com/nazuna.official/