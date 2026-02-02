オーダーカーテンを中心に、こだわりの家具・照明・輸入雑貨などのインテリアコーディネートを提案する株式会社ジアス(本社：埼玉県さいたま市北区、代表取締役社長：笹 佳美)は、2026年2月2日より、自分好みにカスタマイズできるオリジナルソファシリーズ「TILO」の新ラインナップとして、「TILO オットマン」の販売を開始いたします。

「TILO」は、「『お気に入り』を仕立てよう」をコンセプトに、お客様一人ひとりのライフスタイルや好みに合わせて、自分だけのオリジナルソファをコーディネートできるソファシリーズです。





TILOロゴ

「TILO」URL： https://jias-net.jp/pages/tilo ※JIAS ONLINEでは2/2より販売開始予定。









■TILOオットマンの開発背景

TILOオットマン(1)





2025年1月の発売以来、「『お気に入り』を仕立てよう」をコンセプトに、パーツごとの張地カスタマイズや搬入のしやすさでご好評をいただいているオーダーソファ「TILO(ティーロ)」。

「より自由に自分らしいインテリアを楽しみ、日々の暮らしをもっと豊かにしてほしい」という当社の想いから、この度、オットマンを開発いたしました。

1人でゆったりと足を伸ばすひとときや、家族が集まる時間など、暮らしのシーンは日々変化します。オットマンが加わることで、ソファが単なる家具ではなく、より柔軟に毎日の「FUN(楽しさ)」を創り出す存在へと進化しました。









■商品の特徴

TILOオットマン(2)





1. 自由自在なレイアウトで、くつろぎをアップデート

既存のカウチやアームレスタイプと組み合わせることで、足を伸ばしてリラックスできるスタイルや、来客時のスツール(補助椅子)としてなど、シーンに合わせた柔軟な使い方が可能です。





2. パーツごとの「色遊び」をさらに楽しく

オットマンもほかのパーツ同様、豊富な7種25色の張地からカスタマイズ可能。ソファ本体と同色で統一感を持たせるのはもちろん、オットマンだけをアクセントカラーにして、インテリアに遊び心を加えることもできます。





3. 5層構造のこだわりはそのままに

コンパクトながら、座面にはソファ本体と同じ「5層構造のウレタン素材」を採用。硬さの異なるウレタンを重ねることで、沈み込みすぎない極上の座り心地(使い心地)を追求しています。









■おすすめの使い方

TILOオットマン（3)





1. 足を伸ばしてリラックススタイルに

ソファと座面の高さを揃えた設計により、足を伸ばしてゆったりと身体をあずけるカウチスタイルが完成します。読書や映画鑑賞、あるいは「ちょっと横になりたい」という日常の何気ない瞬間に寄り添い、最高のリラックスタイムを演出します。

TILOオットマン（4)





2. ゲストを迎えるスツールとして

急な来客時には、スマートなスツールとして活躍。背もたれがないため視界を遮らず、対面での会話をより弾ませてくれます。必要な場所へさっと移動できる軽やかさが、変化の多い現代のリビングにフィットします。

TILOオットマン（5)





3.ミニマルな暮らしに寄り添う サイドテーブルとして

フラットで安定感のある座面は、雑誌やスマートフォンを置くサイドテーブルとしても重宝します。トレイを一枚置けば、コーヒーブレイクを支える拠点に。家具を最小限に抑えたい空間でも、一台二役の機能性がスマートな暮らしを叶えます。









■販売について

TILOは、ジアスショールーム全店舗およびJIAS ONLINEにて販売いたします。

※ショールームは完全予約制

※JIAS ONLINEでは、2月2日より販売開始予定





あなただけの「お気に入り」のソファで、暮らしをもっと楽しく豊かなものにしてみませんか。

ぜひ、ジアスショールームにて、実際に「TILO」に触れて、自分だけの組み合わせを見つけてみてください。









■商品概要

商品名 ： TILO(ティーロ)

発売日 ： 2026年2月2日(月)

種類 ： オットマン

販売場所： ジアスショールーム全店舗およびJIAS ONLINE

※ JIAS ONLINEでは、2月2日より販売開始予定

URL ： https://jias-net.jp/collections/tilo









■会社概要

商号 ： 株式会社ジアス

代表者 ： 代表取締役社長 笹 佳美

所在地 ： 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-315

設立 ： 1987年7月21日

事業内容： オーダーカーテンの提案・販売・縫製、家具・

照明を含むインテリアのトータルコーディネート

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.jias.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ジアス カスタマーエンゲージメントセンター

TEL ： 0120-78-2381

お問い合せフォーム： https://jias-net.jp/pages/contact