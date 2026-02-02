株式会社アイエー(本社：千葉県松戸市、代表取締役：中島 慎一朗)は、大型ソリ「Jet Sled(ジェットスレッド)」で高い認知を持つ Shappell(シャペル)社の日本総代理店として、新たにアイスフィッシングギアの取り扱いを開始したことをお知らせいたします。





アイスフィッシングイメージ





「Jet Sled」は、軽量かつ頑丈な大型ソリとして、アイスフィッシングをはじめ、ウィンタースポーツや狩猟のほか、あらゆるアウトドアシーンにおいて優れた積載力と堅牢性でユーザーから高い評価を得ています。

今回新たに入荷した製品は、アイスフィッシングシーンにおいて実績のある実用性重視のアクセサリー類で、Jet Sledとの併用を前提とした運用にも適したラインアップとなっております。

各種アイスフィッシングギアを日本国内で展開してまいります。新たに入荷したアイテムは以下の通りです。









■商品ラインアップ

【アルミニウムシャベル(Aluminum Shovel)】

軽量で伸縮可能。3分割でき持ち運びが容易な設計、アイスフィッシングの必需品として最適です。丈夫な材料を使用しており、耐久性も抜群。

https://www.fhgds.com/product/5638





アルミニウムシャベル1





【アイスフィッシングスキマー(ICE FISHING SKIMMER)】

最大32インチ(約81cm)まで伸びるので、かがまずに作業が可能。使用後は18インチ(約46cm)まで縮められるため、コンパクトに収納できます。

ハンドルは耐久性のある軽量アルミ製で、直径約5.75インチ(約14.6cm)の大きなプラスチックスクープが水面の氷を簡単に取り除き、釣りをスムーズに行えるアイテムです。

https://www.fhgds.com/product/5639





伸縮式アイススキマー(最短)





【アンカー(ANCHOR)／バケツロッドホルダー(Bucket Rod Holder)】

アイスフィッシングを行う際に釣り竿をしっかり固定し、竿先の位置を見やすくすることでアタリを確認しやすくします。

氷上やバケツに取り付けて使うことで大物が竿を穴に引き込むのを防ぎます。頑丈なスチール製で、表面は錆を防ぐソフトタッチラバーコーティング。耐久性と使いやすさを兼ね備えています。

https://www.fhgds.com/product/5642





アンカー(ANCHOR)2





【アイスロッドホルダー(Ice Rod Holders)】

大型ソリのJet Sled対応の釣り竿用ホルダー。Jet Sled以外の大型ソリにも取り付け可能。竿をしっかりと支え、快適な釣り体験をサポートします。

https://www.fhgds.com/product/5640





アイスロッドホルダー1





【アジャスタブル カーゴストラップ(Adjustable Cargo Strap)】

氷上釣りの道具、狩猟用品、デコイなどを目的地まで運ぶ際に荷物をしっかり固定します。

ストラップは最大6.5フィート(約198cm)まで伸び、長さを調整可能。

作業荷重は90ポンド(約41kg)、破断強度は250ポンド(約113kg)で、アイスオーガーやタックルボックスなどの必需品をソリにしっかり固定するのに最適です。

雪上、氷上、荒れた地形でも確実に荷物を保持し、さまざまな荷物サイズに合わせて簡単に調整できます。

https://www.fhgds.com/product/5641

カーゴストラップ





【カーゴラック(Cargo Rack)】

大型ソリ、ジェットスレッドに取り付ける専用ラックです。ソリのヘリから高さを持たせることで、ギアや釣り竿などの長物を収納できるスペースを確保します。

高さは約15cm～25cmの範囲で調整可能。荷物を収納しやすくなり、限られたスペースを効率的に活用できます。

ラックは前後に取り付ける2パーツがセットになっています。





■対応サイズ：Jrサイズ、1サイズ、XLサイズ(HeavyDutyシリーズを含む)

※注 ソリ本体は付属いたしません。

https://www.fhgds.com/product/4980

カーゴラック1





株式会社アイエーは、大型ソリのJet Sledを中心に、日本国内におけるアイスフィッシングおよび狩猟、寒冷地向けアウトドア市場の発展に貢献することを目指してまいります。

小売・卸各社様からもぜひお気軽にご相談ください。





製品に関する詳細情報やご注文について、以下の連絡先にて対応しております。









【小売・卸各社様、一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社アイエー

E-mail： info@fhgds.com

お問い合わせフォーム： https://www.fhgds.com/contact









【会社概要】

会社名 ：株式会社アイエー

所在地 ：千葉県松戸市紙敷2丁目6番7号

事業内容：輸入・販売、国内総代理店業務