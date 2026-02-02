USGFX合同会社、FX事業強化に向け「BUNTAIFX」「武道館FX」のサイトとドメインを取得・統合へ
FXとテクノロジーの融合領域で事業を展開するUSGFX合同会社( https://usgfx.co.jp/ )は、事業拡大戦略の一環として、トレードスタイル特化型メディア「BUNTAIFX(ブンタイFX)」とFX業者情報専門サイト「武道館FX」の2サイトを取得し、統合運営を開始することを本日発表いたしました。
【取得サイト情報】
BUNTAIFX： https://buntai.jp/
武道館FX： https://budokan.buntai.jp/
【今回の取得に至った経緯】
設立以降、当社は「FX×グローバル」をコアコンセプトに据え、以下の事業を推進してまいりました。
・世界の有力トレーダー・金融機関幹部への独占取材プログラム「グローバルFXマスターズプログラム」
・オーダーメイドFXツールの開発・提供
・専門メディア「グローバルFX」による情報発信
今回の2サイト取得は、FX事業基盤の強化を図る重要施策と位置づけており、次の3つの戦略目標を掲げております。
【戦略目標1：トレーダー支援の全方位体制確立】
-BUNTAIFXがもたらす価値
・4つのトレーディングスタイル(スキャルピング・デイトレード・スイングトレード・ポジショントレード)に対応した診断システム
・トレーダーの生活様式・性格特性・投資資金規模に基づくカスタマイズ支援
・経験レベルに応じた段階的な技術習得プログラム
-武道館FXの知見活用
・FX事業者の包括的データベースとプロモーションコード管理
・新規口座開設プロセスの詳細ナビゲーション
・インセンティブプログラムとキャンペーン最新情報
・実務に即した取引ノウハウの提供
【戦略目標2：統合型サービスモデルの構築】
2サイトのシナジー創出により、トレーディングスタイルの確立段階から、取引環境の選定、実践段階でのサポートまで、切れ目のないサービス提供を実現します。これにより、トレーダーが必要とする全要素を単一プラットフォームで完結できる体制を整備いたします。
【戦略目標3：国際事業との融合効果】
現在運営中の「グローバルFX」メディアおよび海外ネットワークと、国内特化型の両サイトを有機的に連携させることで、国境を越えた総合的な市場情報インフラを確立してまいります。
【取得サイトの特性】
〈BUNTAIFX(ブンタイFX)について〉
基本コンセプト：個々のトレーダーに最適化されたスタイル確立支援
提供機能 ：パーソナライズドスタイル診断、実践的技術指導、
個別条件対応型アドバイス
独自性 ：「文体が筆者ごとに異なるように、
トレーディングにも個性が表れる」という哲学的アプローチ
〈武道館FXについて〉
基本コンセプト：FX事業者情報の専門ポータル
提供機能 ：プロモーションコード配布、アカウント開設マニュアル、
特典プログラム案内、事業者間比較分析
独自性 ：開設手順の徹底解説と限定オファーの集約
【今後のロードマップ】
2026年第1四半期を皮切りに、段階的な展開を計画しております。
・第1段階：基盤整備期(2026年2月-3月)
両サイトの技術基盤統合とUI/UX改善
現行コンテンツの継承と品質向上
ユーザー情報の安全な移管作業
・第2段階：機能拡張期(2026年4月-6月)
スタイル診断結果と事業者推奨の連動機能開発
人工知能技術を活用したパーソナライゼーションエンジン実装
統合プラットフォームにおけるサポート体制の拡充
・第3段階：国際展開期(2026年7月以降)
「グローバルFX」との情報連携による市場分析の統合
海外トレーダー事例研究とスタイル理論の融合
複数言語での情報提供開始
【現ユーザーの皆様へ】
両サイトをご利用中の皆様におかれましては、今回の統合によるサービス低下や不都合は一切発生いたしません。
全コンテンツへのアクセスは従来通り可能です
プロモーションコードおよび各種特典は引き続き有効です
むしろ統合により、より充実したサービスをお届けできる体制が整います
【経営陣よりコメント】
「BUNTAIFXおよび武道館FXの取得・統合は、当社にとって国内市場戦略における画期的な一歩となります。BUNTAIFXの掲げる『個別最適化されたトレーディングスタイルの追求』と、武道館FXが蓄積してきたFX事業者情報の専門知識を組み合わせることで、トレーダーの皆様に本当に必要とされる包括的支援が可能になります。
さらに当社の国際事業『グローバルFX』とのシナジーにより、日本国内と海外市場の両方を視野に入れた、他に類を見ないサービス基盤を築き上げることができます。各トレーダーが自身に適したスタイルを発見し、理想的な環境下で取引を行い、グローバルな市場動向も把握できる──このような完成されたFXエコシステムの構築を、我々は目指してまいります」
【企業情報】
企業名称：USGFX合同会社
法人番号：3011003021194
所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-19-15
設立年月：2025年3月
事業領域：FX専門家取材事業、トレーディングツール開発・供給、
金融・暗号資産メディア事業、金融専門ウェブサイト企画・運営、
FX情報ポータル運営