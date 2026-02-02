USGFX合同会社、FX事業強化に向け「BUNTAIFX」「武道館FX」のサイトとドメインを取得・統合へ

FXとテクノロジーの融合領域で事業を展開するUSGFX合同会社( https://usgfx.co.jp/ )は、事業拡大戦略の一環として、トレードスタイル特化型メディア「BUNTAIFX(ブンタイFX)」とFX業者情報専門サイト「武道館FX」の2サイトを取得し、統合運営を開始することを本日発表いたしました。





【取得サイト情報】

BUNTAIFX： https://buntai.jp/

武道館FX： https://budokan.buntai.jp/









【今回の取得に至った経緯】

設立以降、当社は「FX×グローバル」をコアコンセプトに据え、以下の事業を推進してまいりました。

・世界の有力トレーダー・金融機関幹部への独占取材プログラム「グローバルFXマスターズプログラム」

・オーダーメイドFXツールの開発・提供

・専門メディア「グローバルFX」による情報発信

今回の2サイト取得は、FX事業基盤の強化を図る重要施策と位置づけており、次の3つの戦略目標を掲げております。









【戦略目標1：トレーダー支援の全方位体制確立】

-BUNTAIFXがもたらす価値

・4つのトレーディングスタイル(スキャルピング・デイトレード・スイングトレード・ポジショントレード)に対応した診断システム

・トレーダーの生活様式・性格特性・投資資金規模に基づくカスタマイズ支援

・経験レベルに応じた段階的な技術習得プログラム





-武道館FXの知見活用

・FX事業者の包括的データベースとプロモーションコード管理

・新規口座開設プロセスの詳細ナビゲーション

・インセンティブプログラムとキャンペーン最新情報

・実務に即した取引ノウハウの提供









【戦略目標2：統合型サービスモデルの構築】

2サイトのシナジー創出により、トレーディングスタイルの確立段階から、取引環境の選定、実践段階でのサポートまで、切れ目のないサービス提供を実現します。これにより、トレーダーが必要とする全要素を単一プラットフォームで完結できる体制を整備いたします。









【戦略目標3：国際事業との融合効果】

現在運営中の「グローバルFX」メディアおよび海外ネットワークと、国内特化型の両サイトを有機的に連携させることで、国境を越えた総合的な市場情報インフラを確立してまいります。









【取得サイトの特性】

〈BUNTAIFX(ブンタイFX)について〉

基本コンセプト：個々のトレーダーに最適化されたスタイル確立支援

提供機能 ：パーソナライズドスタイル診断、実践的技術指導、

個別条件対応型アドバイス

独自性 ：「文体が筆者ごとに異なるように、

トレーディングにも個性が表れる」という哲学的アプローチ





〈武道館FXについて〉

基本コンセプト：FX事業者情報の専門ポータル

提供機能 ：プロモーションコード配布、アカウント開設マニュアル、

特典プログラム案内、事業者間比較分析

独自性 ：開設手順の徹底解説と限定オファーの集約









【今後のロードマップ】

2026年第1四半期を皮切りに、段階的な展開を計画しております。

・第1段階：基盤整備期(2026年2月-3月)

両サイトの技術基盤統合とUI/UX改善

現行コンテンツの継承と品質向上

ユーザー情報の安全な移管作業





・第2段階：機能拡張期(2026年4月-6月)

スタイル診断結果と事業者推奨の連動機能開発

人工知能技術を活用したパーソナライゼーションエンジン実装

統合プラットフォームにおけるサポート体制の拡充





・第3段階：国際展開期(2026年7月以降)

「グローバルFX」との情報連携による市場分析の統合

海外トレーダー事例研究とスタイル理論の融合

複数言語での情報提供開始









【現ユーザーの皆様へ】

両サイトをご利用中の皆様におかれましては、今回の統合によるサービス低下や不都合は一切発生いたしません。

全コンテンツへのアクセスは従来通り可能です

プロモーションコードおよび各種特典は引き続き有効です

むしろ統合により、より充実したサービスをお届けできる体制が整います









【経営陣よりコメント】

「BUNTAIFXおよび武道館FXの取得・統合は、当社にとって国内市場戦略における画期的な一歩となります。BUNTAIFXの掲げる『個別最適化されたトレーディングスタイルの追求』と、武道館FXが蓄積してきたFX事業者情報の専門知識を組み合わせることで、トレーダーの皆様に本当に必要とされる包括的支援が可能になります。

さらに当社の国際事業『グローバルFX』とのシナジーにより、日本国内と海外市場の両方を視野に入れた、他に類を見ないサービス基盤を築き上げることができます。各トレーダーが自身に適したスタイルを発見し、理想的な環境下で取引を行い、グローバルな市場動向も把握できる──このような完成されたFXエコシステムの構築を、我々は目指してまいります」









【企業情報】

企業名称：USGFX合同会社

法人番号：3011003021194

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-19-15

設立年月：2025年3月

事業領域：FX専門家取材事業、トレーディングツール開発・供給、

金融・暗号資産メディア事業、金融専門ウェブサイト企画・運営、

FX情報ポータル運営