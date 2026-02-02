『ワンピース』より、「クロスギルド」の海賊旗や「バーソロミュー・くま」の船の帆のイラストをデザインしたTシャツが新登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

『ワンピース』より、

「クロスギルド」の海賊旗や、「バーソロミュー・くま」の船の帆のイラストをデザインしたTシャツがCOSPA（コスパ）から登場！

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年4月中旬＞予定です。

商品情報

■クロスギルド 海賊旗 Tシャツ

■バーソロミュー・くま Tシャツ

発売日：2026年4月中旬

サイズ：S/M/L/XL

価格：各3,300円（税込）

丈夫で快適な着心地。

季節を問わず快適に着られる、長く愛用できる一枚。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

【基本予約受付期間】～2026年2月23日（月）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

■関連リンク

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

