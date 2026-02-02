歴代 Honda Hマークをモチーフにした「折りたたみスツール」が新登場！

ノリモノ雑貨ブランド **CAMSHOP.JP** から、歴代の「Honda Hマーク」をモチーフにした「折りたたみスツール（椅子）」が登場。楽天市場にて予約販売を開始しました。楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/norimono/441373/商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n1963年から現在に至るまで、Honda の歴代 H ロゴの変遷を一面にあしらった折り畳みスツールは本田技研工業の正式ライセンスを取得した公認アイテム。アウトドアやイベントなどにご使用頂くことが可能な本製品は、高さが調整でき、座面もクッションシートが配置されているため長時間のご使用でも快適にお使い頂ける設計となっております。使いやすさとデザイン性を兼ね備えており、スリムに収納できる構造ながら、広げればしっかりとした座り心地を実現しています。アウトドアはもちろん、ガレージやオフィスのちょっとした腰掛けにも活躍します。天面にデザインされたHonda HマークロゴでHondaの歩みをひと目で感じられるこのビジュアルは、ファンにとってたまらない製品です。1000個限定生産となります。

■ 機能性とデザイン性を両立したアイテム

この折りたたみ椅子は「折りたたみスツール」でありながらも座面にクッション素材を採用しております。実用性も高く、 **軽量かつコンパクトに折りたためる** ため、持ち運びにも便利です。◯**イベント会場での簡易チェアとして** - 長時間の待機や休憩時に大活躍！◯**アウトドアやキャンプのお供に** - ミニテーブルとしても使用可能！◯**車に常備しておけば安心** - 急な待機時間やアウトドアでの便利グッズに！また、折りたたむとコンパクトなサイズになるため、 **車のトランクや助手席の足元に収納** しておけば、いざという時にも役立ちます。◯**クッション性があるのでお尻が痛くなりにくい** - よくある折りたたみスツールと違い座面は高反発のクッションを採用。長時間座っていてもお尻が痛くなりにくい設計です。

【**CAMSHOP.JP**】CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。オフィシャルサイト：https://camshop.jp/販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38