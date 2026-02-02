よく眠れる国・日本を目指す！ 睡眠と寝具のスペシャリスト資格認定試験「睡眠環境・寝具指導士」2026年版の受験スケジュール公開！ 正しい眠りの知識を有する人材を育て、日本の睡眠をより良く変えていく

一般社団法人 日本寝具寝装品協会

一般社団法人 日本寝具寝装品協会（以下、日寝協）は、睡眠と寝具のスペシャリスト「睡眠環境・寝具指導士」2026の認定試験の概要を発表しました。

東京会場、大阪会場、福岡会場の3カ所で、寝具編及び睡眠編をそれぞれ 50分 約40問の認定試験を、2026年8月6日（木）に行います。

寝具寝装品関係者だけでなく、繊維産業・家具業界の方やスリープテックに携わっている方、そのほか一般消費者の皆さまなどの受験も幅広く募集します。

応募受付の開始は、2026年5月1日（金）を予定しています。

https://www.jba210.jp/instructor/whats/

「睡眠環境・寝具指導士」概要

睡眠後進国・日本を寝具のチカラで先進国に変えていく。

それが私たち日本寝具寝装品協会の使命です。

そして、よく眠れる社会を作ることができれば、きっと日本はもっと幸せあふれる国になると信じています。

そのような世界を実現させるために必要不可欠となるのが、睡眠や寝具に関する専門知識を有している人材。ここ日本では、やはり睡眠や寝具に関する知識が不足しているのが現状です。

そこで誕生したのが「睡眠環境・寝具指導士」資格検定制度。

私たち日本寝具寝装品協会は、「睡眠環境・寝具指導士」を通じて、もっと世の中に睡眠や寝具の知識を有する人材を増やし、よく眠れる国・日本を目指していきたいと考えています。

健康な睡眠とは？

健康な睡眠は、「人：睡眠生理」、「環境：寝室環境」、「もの：寝具」の3つの要素から成り立つものと私たちは考えています。睡眠に関する社会的な課題もクローズアップされる中、睡眠や寝具に関する消費者の関心も年々高まっています。

また、しっかり休息を取りたい方が睡眠の質の改善を求めて、小売店の店頭で納得のいく説明を受けて自分に合った寝具を求める消費者も増えています。

そのような中、正しい知識を持ってアドバイスができる指導士が求められています。

「睡眠環境・寝具指導士」とは？

「睡眠環境・寝具指導士」とは、正しい眠りの知識を有する人材、日本の睡眠をより良く変えていく 「睡眠のスペシャリスト」。一般社団法人 日本寝具寝装品協会が主管する睡眠・寝具に関する唯一の資格検定制度です。

日寝協では、日本睡眠環境学会の協力を得て国民一人ひとりに商品提供 だけでなく快適な睡眠環境創りのために睡眠環境や睡眠のメカニズムを理解し、適切な寝具のアド バイスが可能な人材を育成する「睡眠環境・寝具指導士」の資格制度の取得を推奨しています。

平成25年度より育成活動を始め、現在認定資格者数は全国675名に達し、寝具寝装品のものづくり、企画、販売、及び家庭を含めた地域活動分野で幅広く活躍しております。

https://www.jba210.jp/instructor/whats/

「睡眠環境・寝具指導士」はこんな方に資格取得をおすすめしています。

・寝具・インテリア・家具業界の方：顧客満足度を高めるプロの提案力を。

・健康経営を推進する担当者様：社員の睡眠改善で生産性向上とウェルビーイングを。

・睡眠関連サービス・介護や医療従事者の方：サービスの信頼性を高め、活動の幅を拡大。

・睡眠への探究心が強い個人の方：ご自身と家族の健康維持に活かせる専門知識を。

認定試験概要

【日程】

2026年8月6日（木）13 時から会場受付開始

【試験時間】

13:50～14:00 試験に関する説明

14:00～14:50 認定試験（寝具編 50分約50問）

15:10～16:00 認定試験（睡眠編 50分約40問）

【試験会場】

試験会場は3カ所となります。

≪東京会場≫ ふれあい貸し会議室 東京都千代田区神田佐久間町2-15 秋葉原加藤ビル

≪大阪会場≫ 大織健保会館5階 大阪市中央区瓦町 2 丁目 6‐9

≪福岡会場≫ 福岡商工会議所 福岡市博多区博多駅前 2-6-9

≪その他≫ （15名以上の受験にて職域会場の対応可能、ご相談ください）

【受験お申込期間】

2026年5月1日（金）～7月1２日（日）

【合格発表】

9 月末を予定。

合格者には認定証書と認定証カードを送付します。

【受験費用】

受験料 44,000円（税込）

（教育講座受講＆認定受験料 36,500 円（税込））

（テキスト費用 7,500 円（税込））

※日本寝具寝装品協会（JBA）加盟企業・団体の従業員は、39,000円（税込）の会員価格となります。

【お申込】

2026年5月1日（金）以降、別途ご案内させていただきます。下記URLからお申し込みください。

資格取得後のメリット、フォローアップセミナー

認定証及び認定証カードを交付発行いたします。

・睡眠環境・寝具指導士の認定 登録料 \11,000（税込）

・有効期限：初年度 3 年半有効、初回更新後 5 年間有効

有識者から最新の睡眠知識を学ぶことができます。

・JBA 主催フォローアップセミナー（年 2 回・無料）にて定期的なスキルアップに 。

・日本睡眠環境学会 学術大会（有料）教育セミナーへの参加が可能 。

（セミナー受講によるポイントを取得すれば、更新時の論文提出が免除されます。）

お申し込みから資格取得までの流れ

1．受験申込み

・お申し込みには、証明書写真 4×3 cmが必要となります。

https://www.jba210.jp/apply-for-examination-form/

2．受験費用の支払い、及び指定テキスト（睡眠環境編／寝具編）の購入

・教育講座受講＆認定受験料 36,500 円（税込）+テキスト費用 7,500 円（税込）

3．オンライン教育講座を受講

・試験前の動画教育講座です。空いた時間に何度でも視聴可能。

4．資格試験の受験

・寝具編 50分約50問、睡眠編 50分約40問、2教科の試験となります。

・東京会場・大阪会場・福岡会場の3カ所の中から受験地をお選びいただけます。

5．合格発表

6．認定証書と認定証カードを発行

・合格者のみ発行。お申し込み時に提出いただいた証明写真が掲載されます。

資格試験に関する情報

【出題ポイント】

睡眠や寝具に関する基本的知識のほか、お申し込み後に閲覧可能となる「講義ビデオ」などより出題。

【合格率】

2025年実績値 73.0％

2024年実績値 67.0％

2023年実績値 71.4％

【難易度】

睡眠編 中級～上級 、 寝具編 初級～中級

認定試験問題作成メンバー

【睡眠編】【寝具編】

日本睡眠環境学会 日本体育大学 名誉教授 井川正治

日本睡眠環境学会 日本体育大学 名誉教授 黒田稔

日本睡眠環境学会 江戸川大学 睡眠研究所 顧問 福田一彦

日本睡眠環境学会 副会長 和洋女子大学 家政学部 准教授 水野一枝

日本睡眠環境学会 (株)ロマンス小杉 主任研究部員 古田土賢一

西川(株) 中村晴恵

東洋羽毛工業(株) 津田祐一

(株)ロマンス小杉 和田侑奈

丸ホームテキスタイル(株) 上野真人

西川(株) 松本美由喜

日本寝具寝装品協会 概要

日本寝具寝装品協会（日寝協・英語名JBA Japan Bedding Goods Association）は、日本における寝具寝装品業界の健全なる発展と国民生活の向上に寄与するために設立された一般社団法人です。

様々な活動を通して、加盟企業・団体に新たなビジネス機会と需要を創出していきます。

・設立年月日 平成26年12月11日

・会長 西川 八一行（やすゆき） 西川株式会社

・寝具・寝装品関連事業者団体の扱い品目 ふとん・まくら ・生地 ・毛布・ マットレス・羽毛布団・カバーリング・繊維他

・業界団体の規模 2,500億円（令和4年度寝具売上）

・加盟会員・団体数 67社（正会員52社・2団体、賛助会員13社）

※202５年１月現在

一般社団法人 日本寝具寝装品協会 事務局

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町７-2 小舟町243ビル7F

https://www.jba210.jp/

E-mail: info@jba210.jp

TEL: 03(6661)0213