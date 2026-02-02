原宿・神宮前交差点前「ハラカド」に新たなカルチャー体験の場が登場 イベントスペース「MAZE」がオープン

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「当社」）は、東急プラザ原宿「ハラカド」（東京都渋谷区、以下「ハラカド」）の4階に、新イベントスペース「MAZE（メイズ）」を開設することをお知らせします。また、2月13日（金）より、MAZEのオープニング企画として、ガールズグループ「HANA」とコラボレーションし、展覧会「HANA EXHIBITION」を開催します。HANAが大切にしてきた“自分らしさ”の世界観を体感できる内容です。会場では、HANAのグッズや2月25日（水）に発売されるアルバムの販売も予定しています。

またMAZEオープンに合わせ、会場となるハラカドだけでなく東急プラザ表参道「オモカド」でのエントランスジャックのほか、渋谷フクラス、渋谷サクラステージのサイネージでPR動画を放映します。

■東急不動産が運営する新たなイベントスペース「MAZE」

このイベントスペースでは、個性的なものやカルチャーが交差する場となり、音楽、アート、ファッションなど、ジャンルを横断しながら“いま気になる”を拾い上げていきます。

文化発信の中心地であり世界的な人気の原宿・神宮前エリア、年間8,900万人もの交通を誇る神宮前交差点前という立地のハラカドは、

文化の創造・発信地を掲げており、自由な感性と多様性を体現するMAZEの展開はさらなる広域渋谷圏※やエリアのにぎわいに繋げます。

※広域渋谷圏：東急グループが渋谷まちづくり戦略において定める、渋谷駅から半径約 2.5km のエリア。

■MAZE×HANA オープニングイベントでのコラボレーション

MAZEのオープニングを飾るのは、「MAZE OPENING EVENT HANA EXHIBITION」。「HANA」は、BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」から2025年に誕生した7人組ガールズグループです。デビューシングル『ROSE』はオリコンの合算ランキング2025年の年間1位を獲得し、動画総再生回数8億5000万回を突破。第67回輝く！レコード大賞最優秀新人賞受賞や、第76回NHK紅白歌合戦にも出場するなど、デビュー後約1年間で幅広く根強い人気を獲得しました。

HANAは、自分らしさを大切に、夢に向かって努力を重ねる活動によって多くの共感を集めてきました。MAZEもまた、来場された方々が自分自身の感情に出会い、大切にするきっかけとなる場をめざします。「自分らしさ」に対する共通点から、MAZEとHANAのコラボレーションが実現し、イベントスペースのコンセプトに即した独自の展示を行います。

■イベント概要

展覧会タイトル:MAZE OPENING EVENT「HANA EXHIBITION」

会期:2026年2月13日(金)～3月1日(日)

※2月19日(木)はハラカド休館日のため開催なし

会場:東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE

開催時間:11:00～20:00

※最終入場は19:30まで

入場料:無料（事前予約制／2月2日(月)20:00より予約開始）

展示内容：「HANA EXHIBITION」オリジナルビジュアル＆メッセージムービー

衣装3種（Drop/1st FANMEETING/Secret＜内容非公開＞）※初公開

MVで実際に使用された小物 ※初公開

特大アートワーク

フォトスポット

参加型コーナー

HANAグッズ販売 ほか

チケットサイトURL：https://maze.gateforce.jp

主催:東急不動産株式会社

協力 B-RAVE、NO LABEL MUSIC

MAZE HP:https://harakado-maze.jp/

MAZE SNS: オフィシャルX https://x.com/maze_harakado

オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/maze_harakado/

オフィシャルThreads https://www.threads.net/@maze_harakado

オフィシャルFacebook https://www.facebook.com/maze.harakado/

■プロモーション展開について

本展覧会の開催にあわせ、東急プラザ原宿「ハラカド」および東急プラザ表参道「オモカド」ではエントランスジャックや館内広告を展開します。さらに、東急プラザ渋谷「渋谷フクラス」やサクラステージではサイネージを活用し、「HANA EXHIBITION」の告知動画を放映します。 広域渋谷圏内での大規模なプロモーションにより、「MAZE」および「HANA EXHIBITION」の世界観をより多くの方に体感いただける機会を創出します。※媒体により掲出・放映期間が異なります。

■広域渋谷圏におけるコンテンツ事業展開

東急不動産ホールディングスは、「都市観光」を広域渋谷圏戦略の軸として掲げています。東急不動産は広域渋谷圏が日本のカルチャーや世界の先進的なトレンドをいち早く体験できる場所となることをめざし、東京都におけるインバウンド訪問率１位※2の渋谷エリアの国際競争力をさらに高めていきたいと考えています。広域渋谷圏では、魅力ある外部コンテンツや企業に入居いただいたり、協業しイベントを実施するなど、来街目的となるにぎわい創出に取り組んでいます。

原宿・神宮前エリアにおいては、ハラカドにて、 世界初の常設 K-POP 総合デパート「D'PARTMENT」や“体験”をコンセプトとした、たまごっちの常設店舗「たまごっち ふぁくとり～！」、『ONE PIECE』のさまざまなグッズやHARAJUKUオリジナルグッズを取り扱う「ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU」を展開しています。ハラカドの隣に位置するビル「V28」では、ワーナーブラザース・ディスカバリーとして日本初の旗艦店となる「ハリー・ポッター ショップ 原宿」が昨年8月にオープンしました。ここでしか手に入らない魔法アイテムに加え、バタービールや限定フードなど、作品の世界観を体感できるメニューも取り揃えており、来街者の方へ魅力的な体験を提供しています。また、「オモカド」では、「ちいかわ」の世界観を感じながら、オリジナルパンを楽しむことができる「ちいかわベーカリー」を展開しています。

渋谷エリアにおいても、東急プラザ渋谷にてNetflixの「イカゲーム」シリーズをテーマにした、日本初上陸となるイベント「渋谷リアル・イカゲーム」を開催しています。話題作のスリルに満ちた世界観を、圧倒的な没入感で体験いただけます。

今後も広域渋谷圏では、新たなカルチャーや魅力的なコンテンツを発信し、唯一無二の体験を提供してまいります。

※2 東京都産業労働局 令和６年国・地域別外国人行動特性調査

※「MAZE」「渋谷リアル・イカゲーム」は東急不動産自主事業

■施設概要

名称：東急プラザ原宿「ハラカド」

運営：東急不動産SCマネジメント

住所：東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内

アクセス：

東京メトロ各線「明治神宮前(原宿)」駅 出口4・7から徒歩1分、

「表参道」駅 出口A1から徒歩9分

JR山手線「原宿」駅 徒歩4分

■広域渋谷圏における東急不動産の取り組み「LIFE LAND SHIBUYA」

東急グループでは、渋谷駅を中心とした半径約 2.5km のエリアを広域渋谷圏とし注力しています。「LIFE LAND SHIBUYA」は、東急不動産ホールディングスグループによる広域渋谷圏のまちづくりコンセプトです。

渋谷、原宿、表参道、代々木、代官山、恵比寿など、個性豊かな街々が隣り合うエリアで「人」起点のまち づくりを進め、「新しい」が生まれ続けるワクワクを届けます。

LIFE LAND SHIBUYA HP：

https://life-land-shibuya.com

広域渋谷圏のまちづくり HP：

https://www.tokyuland.co.jp/urban/area/shibuya.html(https://www.tokyu-land.co.jp/urban/area/shibuya.html)