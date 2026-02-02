「Amazonではじめてアカウント連携すると、ファミリーマートでつかえるポイント200円分がもらえるキャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「Amazonではじめてアカウント連携すると、ファミリーマートでつかえるポイント200円分がもらえるキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を、2026 年2月2日（月）から2026年3月2日（月）までの期間で開催※1いたします。

本キャンペーンの期間中、キャンペーンサイト※2からエントリーを行い、「Amazonアカウント」と「dアカウント」をはじめて連携※3されたお客さまを対象に、期間限定ファミマポイントもしくは

dポイント(期間・用途限定)を200ポイント進呈※4※5※6※7いたします。期間限定ファミマポイントかdポイント(期間・用途限定)かについては、キャンペーンサイトからのエントリーとアカウントの連携を行った2～3日後にキャンペーンサイトから選択※8いただけます。

本キャンペーンの詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

ドコモは、dポイントの利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

※2 キャンペーンサイトはこちら。

（https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/amazon-familymart_260202_7073/index.html）

※3 アカウント連携はこちら。（https://www.amazon.co.jp/dp/B0CRDKH9M9）

※4 エントリー・アカウント連携の順番は問いません。

※5 それぞれの特典の獲得方法・仕様はキャンペーンサイトよりご確認ください。特典の選択期間は2026年2月2日（月）から

2026年3月21日（土）までです。

※6 1つの「dアカウント」に対して、複数のAmazonアカウントを連携された場合でも、特典の選択は1回のみ、進呈ポイント

は200ポイントまでです。

※7 期間限定ファミマポイントは、特典の選択後すぐにギフトコードの確認、ファミペイアプリ上でのポイントの交換ができる

ようになります。dポイント(期間・用途限定)は2026年3月31日（火）までに進呈されます。

※8 期間限定ファミマポイントは上限数に達し次第、終了する可能性があります。

※ 本キャンペーンは、株式会社 NTTドコモが主催しています。

＊ AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

＊ 「dアカウント」は､株式会社NTTドコモの登録商標です｡