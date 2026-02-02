「Z世代の可能性を信じ、引き出し、拡張する」といったビジョンのもと、エンターテインメントを軸に、Z世代の早期人材育成事業を展開する株式会社LIFE Entertainment (本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大越春輝) は、2025年12月27日(土)にa-LAND〈エーランド〉 supported by avex trax in Zepp Shinjukuが総動員2,500名と共に、無事閉幕しましたことを報告します。また、総来場4,000名／全6回の「a-LAND EVENT TOUR 2026」開催が決定したこともお知らせします。

2,500名を動員！ a-LAND supported by avex trax in Zepp Shinjuku 音楽とファッションが融合した唯一無二の「大忘年祭」が無事閉幕！

2025年12月27日、ダンスミュージックフェス a-LAND「大忘年祭」をZepp Shinjukuにて開催。総勢2,500名を動員し、大盛況のうちに幕を閉じました。最新のトレンドを纏ったモデルたちがランウェイを彩るファッションショーから始まり、a-LANDが誇る専属音楽ユニット「a-crew」の演出。この日のために練り上げられた圧巻のパフォーマンスを披露し、次世代を担うモデル／アーティストのポテンシャルの高さを証明しました。グループとしての絆、そして個々の個性が光るステージに、大きな歓声が送られました。

DJダイノジさん、2Wastedさんによる熱狂、 a-LAND専属音楽ユニット「a-crew」による感動のフィナーレへ！

中盤には、お笑いファンのみならず音楽ファンからも絶大な支持を得るDJダイノジが登場。卓越したマイクパフォーマンスと選曲で会場を一つにまとめ上げました。続いて世界基準のサウンドを鳴らすUltra Japan出演経験のある、2Wastedが圧巻のDJセットを披露。会場が一体となり、熱狂を生むイベントとなりました。

終盤には、a-LAND専属音楽ユニット「a-crew」による感動のフィナーレへ。音楽、ダンス、ファッションが融合した多角的なステージは、誰もが主役になれる場所を象徴する光景となりました。

総動員4,000名を見据えた全6回の「a-LAND EVENT TOUR 2026」決定！

今回の「大忘年祭」による大きな反響を鑑み、全6回におよぶ「a-LAND EVENT TOUR 2026」の開催が決定！累計4,000名規模の大規模フェスとして、音楽、ダンス、ファッションを融合させた演出を取り入れ、来場者に「非日常の体験」を提供し、既存のイベントの枠組みにとらわれない、新しいエンターテインメントの形を追求し続けています。【開催スケジュール】・2月28日 @CLUB CAMELOT／SHIBUYA・3月1日＠WARP SHINJUKU／SHINJUKU・3月7日 ＠LAUREL TOKYO／SHIBUYA・3月8日＠WARP SHINJUKU／SHINJUKU・3月15日＠ SEL OCTAGON TOKYO／ROPPONGI・3月28日＠WARP SHINJUKU／SHINJUKU※詳細は公式SNSにて順次公開予定です。

U-25 が楽しめるクラブフェス a-LAND supported by avex trax

“五感で楽しめるエンタメを創出する”をコンセプトに開催する「U-25 が楽しめるクラブフェス」。専属DJチームである「a-crew」をはじめ、Z世代を中心に注目を集める多数のクリエイターと共に、クラブシーンから離れたZ世代に向けて気軽に、誰もが楽しめるイベントを設計。

LIFE Entertainmentとは

LIFE Entertainmentは、「Z世代の可能性を信じ、引き出し、拡張する」といったビジョンのもと、エンターテインメントを軸にZ世代の早期人材育成事業を展開しています。グループ会社であるLEM社と連携し、大学生やクリエイターが集まるコミュニティを運営。Z世代の可能性を引き出し、拡張することで新たな価値を創造します。【株式会社LIFE Entertainment 会社概要】商号 ：株式会社LIFE Entertainment代表者 ：代表取締役社長 大越 春輝所在地 ：〒153-0042 東京都目黒区青葉台４丁目７－４ I.W.PLACE.AOBADAI 201設立 ：2021年10月事業内容 ：人材紹介/育成事業、PR,マーケティング事業、イベント運営事業関連会社 ：株式会社LEMURL ：https://www.le-hldgs-lifeentertainment.com/ 公式SNS ：https://www.youtube.com/@harukiokoshi