富樫勇樹シグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」に新色が登場DNAを継承するジュニアモデル「VICSTAR MID」と同時発売

コンバース（CONVERSE）のバスケットボールカテゴリー「CONVERSE BASKETBALL」より、コンバース史上、日本人選手初となる富樫勇樹選手のシグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」待望の新色が登場。あわせて、同モデルのDNAを継承するジュニア向けバスケットボールシューズ「VICSTAR MID」も展開。2026年2月6日（金）より同時発売いたします。

「CONS UNAVERAGE MID」特設ページ▽

https://converse.co.jp/pages/basketball-togashi-signature



「CONS UNAVERAGE MID」は、富樫選手が開発に深く関与し、ガードとして求められる俊敏性や精密なプレーを支える機能性を細部まで追求して設計されたシグネチャーモデルです。「SPEED STAR」をテーマに日本人の体格に合わせた「クイックネス(敏捷性)」を意識したシューズです。富樫選手が長年愛用してきたミッドカットをベースに、安定性と軽快さの両立を実現。アッパーには通気性に優れたテクニカルメッシュとTPU融着により、軽量性とホールド性を両立しています。さらに、反発性を高めるTPU樹脂パーツのシャンクや、プレーヤーの足元をしっかりと支えるラテラルウォールスタビライザー構造、踵部には独自に開発したハニカム構造の衝撃緩衝材「REACT HC」を内蔵することで、スピード感あるプレーを足元から支えます。

今回は、コンバース史上日本人選手初となるシグネチャーモデルであり、日本を代表する富樫選手をイメージし、ジャパンカラーの赤と白を基調にデザイン。

このアイコニックなカラーリングは、コート上での存在感やスピード感あふれるプレースタイルを想起させるだけでなく、日本バスケットボール界を牽引する富樫選手の情熱を表現。シグネチャーモデルとしての世界観をさらに際立たせる仕上がりとなっています。

同時に展開される「VICSTAR MID」は、ジュニア向けバスケットボールシューズ。シグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」のデザインイメージを受け継ぎながら、ジュニア世代に適した設計を採用。アッパーには軽量なダブルラッセルメッシュとTPU補強を組み合わせ、優れた耐久性を実現。さらに、後方部にインサート材をプレスした人工皮革を用いることで、補強効果と安定性を高めています。また、ミッドソールに採用したE.V.A.素材がクッション性を確保することで、成長期の足を支える安定感と快適性を両立させました。ミニバスシーンにも対応する本格仕様の一足として、トッププレーヤーのパフォーマンスを支えるシグネチャーモデルから、次世代プレーヤーの育成を見据えたジュニアモデルまで、「CONVERSE BASKETBALL」ならではの世界観を、より幅広い世代へと届けてまいります。

■CONS UNAVERAGE MID（コンズ アンアベレージ MID）

富樫選手のプレースタイルを反映し、スピードと安定性を高次元で両立するために設計されたパフォーマンスモデル。瞬時の切り返しや激しい方向転換にも対応する構造を、各パーツに落とし込んでいます。

＜SPEC＞

Upper Technology

通気性に優れたテクニカルメッシュアッパーとTPU融着により、軽量性と高いホールド性を両立。



TPU Shank

屈曲・伸展時に反発性を発揮するTPU樹脂パーツにより、踏み込み時の推進力をサポート。



Lateral Wall Stabilizer

ミッドソール側壁部にサポート性を持たせた構造により、横方向へのブレを抑制し、俊敏な切り返しに対応。



React HC

踵部に内蔵したCONVERSE独自のハニカム構造の緩衝材が、着地時の衝撃を効果的に吸収。



Outsole Design

縦横方向への屈曲性を高めたソール意匠により、多方向への動きに対応する高いグリップ力を発揮。

＜商品概要＞

ホワイト/レッド/ブラック（33500490）レッド/ブラック（33500491）

商品名：CONS UNAVERAGE MID（コンズ アンアベレージ MID）

商品価格：22,000円（税込）

商品カラー展開（商品番号）：ホワイト/レッド/ブラック（33500490）、レッド/ブラック（33500491）

サイズ展開：25.0cm～29.0cm、30.0cm、31.0cm

■VICSTAR MID（ヴィックスター MID）

成長期の足をしっかりと支えながら、安心してプレーに集中できる設計を追求したジュニア向けモデル。軽量性・安定性・クッション性を高い次元でバランスよく兼ね備えた構造を採用しています。

＜SPEC＞

Upper Technology

ダブルラッセルメッシュとTPU補強を組み合わせた、軽量かつ耐久性に優れたアッパー構造。



Heel Stabilizer Structure

後方部にインサート材をブプレスした人工皮革を採用することで、優れた補強効果と安定性を向上。

Midsole Cushioning

E.V.A.素材のミッドソールがジャンプや着地時の衝撃を和らげ、快適なクッション性を提供。



Junior-Specific Fit

成長期の足に配慮した設計で、プレー中のブレを抑え、安心感のある履き心地を実現。



High-Grip Outsole

安定した接地感と高いグリップ力を備え、ミニバスシーンの激しい動きにも対応するアウトソール設計。

＜商品概要＞

ホワイト/レッド/ブラック（33500480）ブラック/パープル/シルバー（33500481）ホワイト/ピンク/シルバー（33500482）

商品名：VICSTAR MID（ヴィックスター MID）

商品価格：9,790円（税込）

商品カラー展開（商品番号）：ホワイト/レッド/ブラック（33500480）、ブラック/パープル/シルバー（33500481）、ホワイト/ピンク/シルバー（33500482）

サイズ展開：19.0cm～24.0cm

■富樫勇樹（トガシ ユウキ）選手 プロフィール

1993年生まれ、32歳、167cm。

新潟県出身のバスケットボール選手。ポジションはポイントガード。小学生よりミニバスケットボールを始めて以来、各世代での日本代表経験や海外でのプレー、そしてBリーグなど数々の舞台の第一線で活躍。また昨今のパリ2024オリンピックでは、日本代表のキャプテンとしてチームを牽引。圧倒的なスピードと高い技術力を持った唯一無二のプレースタイルを武器に、日本バスケットボール界をリードし続ける。

2024年8月より、コンバースジャパンのブランドアンバサダーに就任。

■CONVERSE SPORTS / コンバーススポーツ

ブランドの起源となるスポーツカテゴリーに改めて着目。既存の枠に捕らわれない「Sports & Lifestyle Brand」として、スポーツマーケットに新たなムーブメントを起こすべく、2024年より本格始動。現在は、ブランドのコアとなる「CONVERSE BASKETBALL」を皮切りに、「CONVERSE RUNNING」「CONVERSE SPORTSWEAR」等のカテゴリーを展開している。

公式Instagram：https://www.instagram.com/converse_sports_jp/

■CONVERSE / コンバース

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。 HP：https://converse.co.jp/

