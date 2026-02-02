弁護士・弁理士によるインタビュー動画シリーズ TMI NEXT LEADERS 公開のお知らせ

TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中 克郎）は、この度、各分野を代表する弁護士・弁理士によるインタビュー動画シリーズ 「TMI NEXT LEADERS」 の第12回として、「コーポレート×海外拠点」 をテーマとした 吉井 翔吾弁護士のインタビュー動画を公開いたしました。

本動画では、吉井弁護士が3年間のバンコクオフィス赴任経験を活かし、現地におけるM&A実務上の留意点や海外拠点での勤務の特徴について、具体的な実務エピソードを交えながら解説しています。

ぜひ多くの皆様にご覧いただければ幸いです。

https://youtu.be/ZL1nBwE5aNY?si=9LUh7EgyBXNf3Ag1



インタビュー動画シリーズ「TMI NEXT LEADERS」について

本シリーズは、当事務所が創立35年目を迎えた2024年より開始いたしました。事務所設立以来、社会環境や経済状況は大きく変化し、特に企業を取り巻く社会課題の複雑化、多様性や働き方、コンプライアンスに関する価値観の深化により、法律事務所が企業のパートナーとして、より一層寄り添う姿勢が求められる時代となっています。

また、企業が直面する課題は多岐にわたり、グローバルな視点での企業活動やM&A、ファイナンス、データセキュリティ、ヘルスケア、スタートアップサポート、リーガルテック支援など、さまざまな分野で時代に即したリーガルサービスの提供が求められています。

本動画では、多様なバックグラウンドを持つ弁護士・弁理士が、このような変化に柔軟に対応する、TMIの専門性と強みについてご紹介しています。自治体や企業、団体の皆様をはじめ、法曹界を目指す就活生や学生の皆様にも、ぜひご視聴いただければ幸いです。

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表弁護士：田中克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士678名、弁理士101名（2026年2月2⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体、大学法人、独立行政法人等との協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

事務所HP：https://www.tmi.gr.jp/