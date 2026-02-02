ケイト・スペード ニューヨーク、春を軽やかに彩る「KSDuo（ケーエスデュオ）」 Spring 2026 新コレクションが登場

タペストリー・ジャパン合同会社

Spring 2026 コレクションは、ケイト・スペード ニューヨークのヘリテージに現代的な感性を掛け合わせた、前向きで自信に満ちたエネルギーがテーマ。軽やかな素材、美しいカラーパレット、そして思いがけないディテールが、春の空気感あふれるスプリングファッションを鮮やかに彩り、ブランド全体を包み込みます。今季は、“春コーデ”や“春のおでかけスタイル”にも相性抜群のムードが広がります。

左から：ケーエスデュオ クロスボディ バッグ ブラック/シルバー、サウスウエストデザート、ローレルリーフ、メロンボール \52,800、 ケーエスデュオ フリンジ クロスボディ バッグ トゥルーホワイト \66,000、ケーエスデュオ クリンクル メタリックレザー クロスボディ バッグ シルバー \57,200、 ケーエスデュオ スネーク エンボスド クロスボディ バッグ ペールサファリン \62,700 すべて税込み価格。 サイズ：22cm × 27cm × 7cm

今季のキーワードである“軽やかさ”は、〈ケーエスデュオ〉の進化にも通じています。メタリックやフリンジが織りなす豊かなテクスチャー、そして柔らかなトーンに鮮やかなアクセントを添えたカラーストーリー。こうした要素が組み合わさり、春バッグとしての存在感と、ソフトさと構築的なラインがバランスよく共存するコレクションへと仕上がっています。７つの新色と新たなシルエットが加わり、より幅広いスタイリングに応えるラインナップへと拡大しています。

ケーエスデュオ ラージ クロスボディ バッグ サウスウエストデザート \69,300 サイズ：33cm × 40cm × 10cmケーエスデュオ ラージ クロスボディ バッグ トゥルーホワイト \69,300 サイズ：33cm × 40cm × 10cmケーエスデュオ ラージ クロスボディ バッグ ブラック \69,300 サイズ：33cm × 40cm × 10cm

今季、〈ケーエスデュオ〉のラインナップにラージクロスボディが新登場。これまでのサイズと同様、スタイルに合わせてクロスボディ、ショルダー、クラッチの3WAYで楽しめる汎用性の高さが特徴です。スマートな収納力と軽やかなフォルムを兼ね備え、春のムードに寄り添う“エフォートレスな洗練さ”を体現する新たな定番シルエットとして提案します。

KSDuo（ケーエスデュオ）は、クロスボディ、ショルダー、ベルトバッグ、クラッチバッグの4通りの持ち方が可能な、ケイト・スペード史上最も汎用性の高いデザイン。取り外し・調節可能なストラップにより、ライフスタイルや気分に合わせて自由自在にスタイリングを楽しめます。シーンに応じて、ストラップを長めに調整すればアクティブなクロスボディスタイルに。ウエストに巻けばポーチ付きのベルトバッグとしてカジュアルな装いにもマッチし、肩掛けでスマートな印象のショルダーバッグにもなります。ストラップを外せばクラッチバッグとしてフォーマルな場面にも対応し、ひとつのバッグで、オン・オフ問わず幅広いスタイルを叶えることができます。コンパクトながらも収納力を備え、あらゆるシーンで活躍する頼れる存在です。

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle（完璧ではないけれども特別なライフスタイル）を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。

ブランド名：kate spade new york / ケイト・スペード ニューヨーク

問い合わせ先：ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp

