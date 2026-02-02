全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は、2026年2月1日（日）に「大江戸温泉物語Premium ホテル壮観」（以下、Premium ホテル壮観）の一部をリニューアルいたしました。今回のリニューアルでは、お子様連れのご家族がより快適に、そして楽しく過ごせるよう、新たに「キッズルーム」と「キッズパーク（2月16日オープン）」を導入いたします。公式サイト https://x.gd/a6b0K

■お子様のわくわくが詰まったキッズルーム付客室

133室ある客室のうち2室がキッズルーム付客室として生まれ変わりました。この客室には、お子様に人気の二段ベッドが導入されるほか、お部屋で楽しめるおもちゃもご用意しており、滞在中も飽きることなくお過ごしいただけます。和室と洋室の２タイプからお選びください。

■天候を気にせず遊べる290㎡の屋内キッズパーク

旧宴会場のスペースがキッズパークとして生まれ変わります。大型の立体遊具など、お子様大はしゃぎ必至の遊具をご用意しておりますので、思いっきり体を動かしてお楽しみいただけます。

このたびのリニューアルは、お子様連れのご家族に、より一層ホテルでの滞在を楽しんでいただきたいという思いから実現しました。新しくなった「Premium ホテル壮観」で、ご家族みなさまの思い出に残るひと時をお過ごしください。

Premium ホテル壮観について

日本三景松島を望むロケーションとグルメバイキングが自慢の温泉ホテル

当ホテルは日本三景・松島の絶景を望む、観光の拠点に最適な仙台・松島エリアにございます。暖炉の炎が揺らめくプレミアムラウンジでは、ご滞在中いつでもご利用いただけるフリードリンクをご用意しております。 お食事は、ライブキッチンからお届けする名物の牛タン網焼きをはじめ、揚げたての天ぷら、お寿司のほか、地元で愛されるご当地グルメなど、大人からお子様までご満足いただける多彩なメニューをお楽しみください。 自慢のお風呂は、地下1,500メートルから湧き出る松島温泉をご堪能いただけます。屋根のない開放的な露天風呂からは、日中は青空、夜は満点の星を眺める風情ある湯あみを。塩化物泉に加え、保湿効果が期待できる硫酸塩泉で、心ゆくまでおくつろぎください。

■「大江戸温泉物語Premium」シリーズ

「遊びとくつろぎのある温泉宿。思い思いの贅沢が見つかるプレミアム。」開放感にあふれた空間で温泉を楽しめる大浴場。ちょっとした贅沢感を楽しめるメニューやその土地ならではの食材を味わえるバイキング。ご滞在中に何度でもご利用いただけるプレミアムラウンジでは、ドリンク片手に語らいのひと時を。家族の楽しい時間も、大人のくつろぎ時間も、諦めることなく満喫できます。大江戸温泉物語からアップグレードしたPremiumシリーズで、贅沢なひと時をお楽しみください。

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）■資本金 100百万円■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年2月現在）■URL https://www.ooedoonsen.jp/corporate/