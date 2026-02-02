女性向けメディア4MEEEが運営するnote「4MEEE F1層の本音」にて、F1層のリアルなお金事情の大規模調査結果を公開
パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）のグループ会社である4MEEE株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：尾久一也）の運営する女性向けWEBメディア『4MEEE（フォーミー）』(https://4meee.com/ )が運営するnote「4MEEE F1層の本音」（https://note.com/4meee_f1real）にて、2026年春～初夏におけるF1層のリアルなお金事情に関する大規模調査の結果を公開しましたのでご報告いたします。
2026年1月から運用を開始した、note「4MEEE F1層の本音」（https://note.com/4meee_f1real）では、4MEEEが保有する読者ネットワークを活用し、F1層のムード・購買意欲・トレンド反応をアンケートによる定点観測データとして発信しております。
毎日更新している「毎日アンケート」、毎日アンケートを元に月次の振り返りレポートを配信する「振り返りレポート」、月に1度1つのテーマで大規模なアンケート調査を行う「大規模調査」の3つのコンテンツを配信し、F1層向けにマーケティングをしたいと思っている方にとって役立つような情報を発信しております。
■2026年1月の大規模調査
今回は、2026年1月度の調査として、「2026年春～初夏 生活者のリアルなお金事情」をテーマにアンケート調査を行いました。
＜調査概要＞
調査対象：F1層（20～34歳女性）
調査方法：アンケート調査
調査時期：2026年1月29日
回答数：441
「ファッション事情」「美容事情」「お出かけ事情」「消費事情」の大きく分けて4つの項目で、全20問の回答を公開しています。
F1層マーケティングを行っている方、F1層向けの施策を検討中の方は是非ご覧ください。
▶︎調査結果：https://note.com/4meee_f1real/n/nd8acef5edae5
4MEEEは今後、メディア運営にとどまらず、女性向けマーケティングを総合的に支援可能なプラットフォームを目指します。WEBメディアの規模拡大だけでなく、読者組織・コミュニティのさらなる拡充や、SNS・イベント・調査等を組み合わせたマーケティング支援等にも積極的に取り組んでまいります。
■4MEEEについて
https://4meee.com/
ファッション・美容・恋愛・ライフスタイルなど、可愛くなるための情報が満載の女性向けメディア。すぐ使えるトレンド記事を配信しており、スマホからもWeb/アプリで手軽にいつでもチェックできます。
■株式会社インタースペース 会社概要
社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/）
所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階
代表者 河端 伸一郎
設立 1999年11月8日
資本金 984,653,800円
事業内容 インターネット広告事業、メディア運営事業
■4MEEE株式会社 会社概要
社名 4MEEE株式会社（https://4meee.jp/）
所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階
代表者 尾久 一也
資本金 9,000万円
事業内容 メディアサービス