「サニックスOpen新体操チーム選手権2026」/「SANIXCUP男子新体操競演会2026」　開催

株式会社サニックスホールディングス（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：宗政 寛）が協賛する 「サニックス Open 新体操チーム選手権2026」と「SANIXCUP男子新体操競演会2026」が、２月に開催されます。

「サニックスOpen新体操チーム選手権2026」

中高生以上の女子選手を対象に、国内外から招集。若手選手に競技大会を経験する機会を提供し ます。また、選手たちが技術を競い合うだけでなく、国際交流の場としても貴重な役割を果たしてい ます。

10回目を迎える今年も、海外からブルガリアのジュニア代表を有する名門・レフスキー新体操クラブおよび香港新体操協会から出場いただき、日本と中国香港、日本とブルガリアの合同チームも誕生します。

国内からは、全国大会で優勝と準優勝を果たした、日本女子体育大学と佐賀北高等学校の団体演技も見どころです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25581/table/137_1_1b2b968f89917f46d18977c6d6377260.jpg?v=202602021121 ]前大会「サニックスOpen新体操チーム選手権2025」より前大会優勝のレフスキー新体操クラブ（ブルガリア）

「SANIXCUP男子新体操競演会2026」

高校生以下の男子選手を中心に、練習成果を発表する場を提供し、男子新体操の普及を図ります。 また、男女混合のミックス競技も行い、国内チーム同士の交流促進を目指しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25581/table/137_2_c6e5602478ffe7b33c2d37194a208ee5.jpg?v=202602021121 ]

両大会とも、無料で観戦いただけます（詳細は大会ホームページをご覧ください）。ぜひ会場に足を 運び、若手選手たちの美しい演技をご覧ください。

大会ホームページ：https://global-arena.org/

【東証上場 証券コード4651】ホームページ https://hd.sanix.jp/

1975年創業。「次世代へ快適な環境を」を企業理念とし、環境とエネルギーに関する事業に取り組んでいます。戸建住宅・集合住宅の衛生管理・設備保全から、太陽光発電の調達・販売・施工、産業廃棄物の燃料化および当燃料による発電事業、電力小売まで、多岐にわたる事業を通じて脱炭素社会ならびに資源循環型社会の実現に貢献してまいります。また、スポーツを通じた青少年の健全育成・国際交流にも注力しています。