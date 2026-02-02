Follow Your Intuition ~（あなたの直感に従う） 」をテーマに自然な成分をベースに肌へのやさしさや使いやすさを追及する韓国発のスキンケア・メイクアップブランド【TOCOBO(トコボ)】はこのたび、肌タイプや機能に合わせて選べるヴィーガンUVケアのサンスティック3種がミニサイズとなり、2026年2月2日(月)より全国のドン・キホーテ※にて、また3月初旬から順次、ロフトやPLAZA等の一部バラエティショップ※にて販売開始いたします。※一部お取り扱いのない店舗もございます。※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます。

ミニサンスティック3種は、毎日変わる肌コンディションや肌タイプに合わせて選べるUVケア。ミニサイズになったことでポケットにもすっぽり収まり、外出先でもさっと塗り直しができるなど、いつでも・どこでもUVケアが可能。また、キーリングとしても使える専用ケース付きで、バッグに付けて可愛く持ち運びできるのも魅力。外出時も手軽に持ち歩けます。

季節を問わず、毎日のスキンケアルーティンに欠かせないUVケア。この機会に、自分の肌にぴったりなサンスティックを見つけてください！

商品紹介

コットンソフト サンスティック 企画セット 1,320円(税込) 容量 11g

薄いブルーカラーのマットなサンスティックが、ムラなくしっかり密着し、さらさらとしたシルクのような肌を演出。ゆらぎがちな肌を整えながら外的刺激から保護します。マイクロサイズの多孔質パウダーが肌の凹凸や隙間に密着し、皮脂や余分な油分をしっかり吸着。さらさら肌を演出しながらなめらかな保湿膜でユニフォームのように美しいベースラインを実現します。

シカクーリング サンスティック 企画セット 1,320円(税込) 容量 11g

ひんやりとした肌触りで肌を心地よく包み込み、ゆらぎケアと保湿を同時に叶えるマルチバームタイプのサンスティック。べたつかず、しっとり爽やかな使用感で、ゆらぎがちな肌にもスッとフィットします。使うほどに皮脂やテカリを抑え、肌をすこやかに整えながらUVブロック。スキンケア感覚で使える、さっぱりとした心地よさのUVケアです。

ビタウォータープルーフ サンスティック 企画セット 1,320円(税込) 容量 11g

ビタミンを連想させる爽やかなイエローカラーで、パウダーをぎゅっと固めたような軽やかな見た目のスティック。何も塗っていないかのように肌へ軽く密着し、さらさらとしたエアリータッチの使用感を叶えます。汗や皮脂によるテカリやメイク崩れが気になる夏の肌も、強力なウォータープルーフ機能(UV耐水性★★)とノーセバム処方で、軽やかにさらさら感をキープ。爽やかで快適な仕上がりが続く、夏に頼れるパウダリースティックです。

■ TOCOBO Qoo10 公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/tocobojapan■ TOCOBO 楽天 公式ページhttps://www.rakuten.co.jp/tocobo/■ TOCOBO 日本公式 Instagramhttps://www.instagram.com/tocobo_jp/■ TOCOBO 日本公式 Xhttps://x.com/TOCOBO_JP【本記事に関する問い合わせ】Mail：sales1@thepicton.com