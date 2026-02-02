『にゃんこ大戦争』×小田急電鉄　2月2日から箱根エリアで楽しめるデジタルスタンプラリー企画を実施

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』を活用したコラボレーション施策として、小田急電鉄株式会社と連携し、箱根エリアを舞台としたデジタルスタンプラリー企画「にゃんこ大戦争×箱根フリーパス デジタルスタンプラリー」が、2026年2月2日（月）から3月29日（日）まで開催されることをお知らせします。

本企画は、小田急電鉄が提供するデジタルチケットサービス「EMot」を活用し、参加から特典獲得までをスマートフォン一つで完結できる体験型デジタルスタンプラリーです。

本企画は、「にゃんこ、箱根を満喫中！」をコンセプトに、『にゃんこ大戦争』のキャラクターたちが箱根の観光スポットに登場する体験型コラボレーション企画です。EMotを通じて、紙のスタンプ台紙を使わず、観光中の移動や立ち寄り体験を妨げない、シームレスなスタンプラリー体験を提供します。

開催期間中は、箱根エリア内の主要スポット5か所に、本企画のためのオリジナルビジュアルを使用した「にゃんこパネル」を設置します。各スポットに設置された二次元コードをスマートフォンで読み取ることで、デジタルスタンプを集めることができます。スタンプの取得状況や達成状況はEMot上で一元的に管理され、参加者は進捗を確認しながら箱根観光を楽しむことができます。

すべてのスタンプを集めた方には、本企画限定のオリジナルスマートフォン壁紙をプレゼントします。

さらに、応募者の中から抽選で50名様に、「達成記念 名入りアクリルパネル」が当たるキャンペーンも実施します。

スタンプラリーの参加方法や特典内容、各スポットの詳細については、特設サイトをご確認ください。

開催概要

イベント名：にゃんこ大戦争×箱根フリーパス デジタルスタンプラリー

開催期間：2026年2月2日（月）～3月29日（日）

設置スポット：箱根湯本駅／強羅公園／早雲山駅／大涌谷駅／箱根町港（計5か所）

内容：各スポットに設置された二次元コードを読み取り、デジタルスタンプを集めるスタンプラリー企画

参加方法：EMotオンラインチケットにて「デジタル箱根フリーパス（にゃんこ大戦争スタンプラリー付）」を購入することで、スタンプ取得から特典獲得までスマートフォン一つで参加可能

特典：・コンプリート特典：オリジナルスマートフォン壁紙

・抽選特典：達成記念 名入りアクリルパネル（50名様）

特設サイト：https://www.emot.jp/campaign/event2026/

オリジナルスマートフォン壁紙達成記念 名入りアクリルパネル

※画像はイメージです。実際の賞品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

EMotについて

EMotは、小田急電鉄が提供するデジタルチケットサービスです。

企画乗車券や特急券の購入に加え、デジタルスタンプラリーなど、観光体験をスマートフォン一つで完結できる仕組みを提供しています。

EMot公式サイト：https://www.emot.jp/

メインキャラクターの「ネコ」に会えるグリーティングイベントも開催

2026年3月7日（土）には、箱根ロープウェイ「桃源台」駅にて、『にゃんこ大戦争』のメインキャラクター「ネコ」と写真撮影が楽しめるグリーティングイベントを開催予定です。

「ネコ」との写真撮影を通じて、箱根での旅の思い出をお楽しみいただけます。

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/690_1_90ac189f0f01e54bdd59a75bac8aa80d.jpg?v=202602021121 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。