全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、毎週土曜よる7時から放送中の「土曜洋画劇場」にてジョン・ウェイン主演の西部劇を4週連続で放送します。

2月の「土曜洋画劇場」はジョン・ウェイン西部劇特集。西部劇黄金時代を代表するスター、ジョン・ウェインのキャリア円熟期にあたる1960年代を中心とした作品を一挙放送。荒野のアクションにとどまらず、人間の選択と生き様を描いた西部劇の奥深さを味わえる珠玉のラインアップをお届けします。

放送情報

「土曜洋画劇場」毎週土曜よる7時～2月7日（土）『リバティ・バランスを射った男』2月14日（土）『エルダー兄弟』2月21日（土）『エル・ドラド』2月28日（土）『100万ドルの血斗』■『土曜洋画劇場』番組HP： https://www.twellv.co.jp/program/drama/doyou-youga/■コピーライト：『リバティ・バランスを射った男』：TM & Copyright ©2026 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.『エルダー兄弟』：©2025 Paramount Pictures.『エル・ドラド』：TM & Copyright ©2026 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.『100万ドルの血斗』：TM, R & COPYRIGHT © 2024 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

