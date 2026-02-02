世界11ヵ国で人材紹介事業を展開する業界大手の株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント（代表取締役会長兼社長：田崎 ひろみ、本社：東京都千代田区）は、『AIマーケティング変革期に生き残るブランド戦略と人材戦略』と題したオンラインセミナーを3月3日(火)に開催いたします。

AIの急速な進化により、マーケティングは今まさに大きな転換期を迎えています。進化するAI技術は、少ないリソースでより多くのことを実現する機会を創出し、人間が行うマーケティングの形を変化させています。企業はこれらの技術トレンドを理解し、戦略的に取り入れることが不可欠です。つきましては、「すべてのマーケティングを成果報酬に」というタグラインを掲げ、クライアントのリスクを最小限に抑えた成果報酬マーケティングを提供する株式会社Macbee Planeの千葉知裕氏をお迎えし、これからの時代のマーケティング戦略についてお話しいただくセミナーを開催いたします。また、元日本マイクロソフト業務執行役員、現在JAC Digitalアドバイザーの澤円氏に、これからのAI変革期を生き残る人材戦略、経営者の意思決定についても深掘りしていただきます。

■開催日3月3日（火）19:00～20:30■開催方法オンライン開催（事前申込制）■参加費用無料（費用は一切不要です）■参加対象者・マーケティング責任者もしくは経営層の方・従来のマーケティング戦略にAI技術を取り入れる必要性を感じている方・マーケティング領域の人材戦略を再構築したいと考えている方■参加定員数800名（定員に達し次第受付終了）

●登壇者●

株式会社Macbee Planet 代表取締役社長 執行役員 千葉 知裕 氏

中央大学法学部 卒業。公認会計士。大手監査法人を経て2018年に上場準備責任者として株式会社 Macbee Planet に入社。2021年12月のグループ経営体制への移行を機に代表取締役社長に就任。メンバー全員が活躍できる組織を目指し、グループ全体の事業、組織づくりを牽引している。

JAC Digitalアドバイザー 株式会社圓窓 代表取締役 澤 円氏

元日本マイクロソフト株式会社業務執行役員。立教大学経済学部卒。生命保険の IT 子会社勤務を経て、1997年、日本マイクロソフト株式会社へ。IT コンサルタントやプリセールスエンジニアとしてキャリアを積んだのち、2006年にマネジメントに職掌転換。幅広いテクノロジー領域の啓蒙活動を行うのと並行して、サイバー犯罪対応チームの日本サテライト責任者を兼任。2020 年 8 月末に退社。2019 年 10 月 10 日より、株式会社圓窓 代表取締役就任。2021年4月22日よりJAC Digital アドバイザー就任。現在は、数多くの企業の顧問やアドバイザを兼任し、テクノロジー啓蒙や人材育成に注力している。美容業界やファッション業界の第一人者たちとのコラボも、業界を超えて積極的に行っている。テレビ・ラジオ等の出演多数。 Voicyパーソナリティ。武蔵野大学専任教員。

■セミナー申し込みフォームhttps://www.jac-recruitment.jp/market/event/digital-seminar-20260303■JAC Digitalホームページhttps://www.jac-recruitment.jp/market/digital/（デジタル人材の採用およびデジタル関連の転職に関しましては、上記ウェブサイトからお気軽にお問い合わせください）