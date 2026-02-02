大阪公立大学とフージャースコーポレーション水賀池公園整備事業における防災分野で産学連携学術指導契約を締結

株式会社フージャースホールディングス

公立大学法人大阪 （所在地：大阪府大阪市／理事長：福島伸一）大阪公立大学都市科学・防災研究センター野村恭代教授、生田英輔教授と、株式会社フージャースコーポレーション（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：小川栄一）は、水賀池公園整備事業における防災プログラムに関して、学術指導契約を締結しましたので、お知らせいたします。

本契約は、「コミュニティの特性に合わせた防災プランの策定と防災人材育成」をテーマに、事業関係者および地域住民が地域防災について学び、知識を深め、住民が主体的に参加する地域防災計画の策定を目指すものです。

キックオフミーティングの様子キックオフミーティングの様子

■ 学術指導契約のポイント

・コミュニティ特性に応じた地域防災プランの策定

・事業関係者および地域住民を対象とした防災人材育成

・住民主体の地域防災計画の検討、作成

■ キックオフミーティング

本学術指導契約に基づく取り組みの開始にあたり、2026年1月21日（水）にキックオフミーティングを開催しました。当日は、大阪公立大学 都市科学・防災研究センター野村恭代教授、 生田英輔教授をはじめ、株式会社フージャースコーポレーション、ならびに本事業に関わる住友林業緑化株式会社、イオンタウン株式会社、株式会社セルビス、清立商工株式会社の各社担当者が参加しました。

ミーティングでは、水賀池公園整備事業における防災プログラムの全体像や今後の進め方について共有するとともに、事業関係者および地域住民が主体的に参画できる防災施策を検討するため、各事業者における防災施策の現状や課題について意見交換を行いました。

今後も、本学術指導契約のもと、地域防災への理解と知識の深化を図り、関係者および地域住民と連携しながら、ソーシャルデベロッパーとしてよりよいまちづくりに貢献してまいります。

※2025年10月16日当社プレスリリース：「大阪府堺市水賀池公園整備事業 デュオヒルズ水賀池公園ヴェリテマンションギャラリーOPENのお知らせ」

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3284/ir_material1/262513/00.pdf

■ 会社概要

名称 ：株式会社フージャースコーポレーション

所在地 ：東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル 10階

代表者 ：代表取締役社長 小川 栄一

事業内容 ：新築マンション分譲事業、全国市街地再開発事業への参画、新築戸建分譲事業

設立 ：1994年12月21日

HP ：https://www.hoosiers.co.jp/corporation/

フージャースグループは、変化に対応しながらさまざまな社会課題に向き合い

事業を通じて解決へと導く「ソーシャルデベロッパー(R)」をめざしています。

■ 大学概要

名称 ：公立大学法人大阪（大阪公立大学）

所在地 ：大阪府大阪市城東区森之宮1丁目6番85号3階

代表者 ：理事長 福島 伸一

創立 ：2022年4月1日（大阪市立大学・大阪府立大学が統合し、大阪公立大学として開学）

HP : https://www.omu.ac.jp/