宝塚歌劇団OG9名の豪華キャストが集結し、究極の騙し合いを繰り広げるクライム・シチュエーションコメディが2026年5月6月に大阪の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティと、東京のシアターHにて上演決定。とあるバーに閉じ込められた互いに面識のない女性たち。そして不思議なことに全員がそこに連れてこられる前の記憶が一切ない。だが、次第に彼女たちに『ある共通点』が存在することが明らかになり---。極限状態の中で目まぐるしく変化していく状況。一体何が真実で、誰が本当のことを言っているのか。あなたはこの物語に隠された真相を見破れるか？本公演は、元宝塚歌劇団の男役スターで、舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語の歌仙兼定役や、舞台「サイボーグ009」009／島村ジョー役を演じるなど、俳優・声優・アーティストとして多方面で活躍する七海ひろきがプロデュースする演劇企画“QQカンパニー”による公演となる。2023年に上演された前作「THE MONEY -薪巻満奇のソウサク-」で好評を博した同カンパニーによる公演がスケールアップし、待望の新作公演が上演決定！脚本・演出は前作に引き続き、シチュエーションコメディのヒットメーカーであり、テレビドラマや映画などでも人気脚本家として活躍中の保木本真也が手がける。全9人の元宝塚OGキャストのうち、前作から続投して緒月遠麻と七海ひろきが出演決定、残り7人は全員新キャスト！宝塚歌劇団の花組・月組・雪組・星組・宙組の各組からのOGが組み込まれたキャストラインナップとなっている。今後、出演キャストは一人ずつ作品公式Instagram（https://www.instagram.com/stage_qq/）で一日置きに順番に公開されていく。2月16日には主演キャストとキービジュアルが発表され、チケット先行もスタートする予定だ。次回のキャスト更新は2日後の2月4日。早速フォローして続報を待とう！

■緒月遠麻コメント

再びシチュエーションコメディに参加する事が出来て今から、もうドキドキしています。今回はあんなメンバー、こんなメンバーと一緒に演出の保木本さんのコメディの世界で奮闘するのが楽しみで仕方ないです！また、あの緊張感を味わうのかと思うとカイちゃんとプルプル震えちゃいますね。笑

■七海ひろきコメント

QQカンパニー公演第2弾が実現し、素敵なメンバーが集結します。まずは、その事がとても嬉しいです。そして、前作の「THE MONEY」に続き、シチュエーションコメディに再び挑戦します。保木本さんの脚本・演出は、とても刺激的で、今回も予測不能な展開を楽しめること間違いありません。全員が宝塚歌劇団出身という座組だからこそ生まれる呼吸や間を大切に、「MISSDIRECTION」の世界をお届けします。ぜひ劇場で体感してください！

【公演情報】

舞台「MISSDIRECTION」出演：緒月遠麻、七海ひろき 他7名（主演キャスト含め今後順次発表）脚本・演出：保木本真也プロデューサー：七海ひろき企画：QQカンパニー■日程・会場＜大阪公演＞2026年2026年5月28日(木)～5月31日(日) 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ＜東京公演＞2026年2026年6月17日(水)～6月21日(日) シアターH

