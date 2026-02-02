日本たばこ産業株式会社

JTは、インフューズドたばこ*1ブランド「ウィズ」において、2024年11月に発売しご好評をいただいた特別デザインのデバイス「ウィズ2・スペシャルエディション」の人気カラー「ダークグレー」を、2026年2月2日より、CLUB JTオンラインショップ、CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店、CLUB JT公式オンラインショップ ヤフー店にて数量限定で再販売します。

「ウィズ2」は、インフューズドテクノロジー*2により「加熱待ち時間ゼロ」「たばこのにおいをほぼ感じない」「雑味のないフレーバー」を実現し、周囲に配慮しながらたばこを愉しむひとときを提供する、インフューズドたばこ用デバイスです。2023年9月の発売以来、多くのお客様からご好評の声をいただいております。

2024年11月に発売した「ウィズ2・スペシャルエディション」は、「ウィズ2」の味わいや基本性能、コンパクトなサイズ感はそのままに、デザインを一新した数量限定の特別モデルです。手触りの良いマットな質感のアルミボディや液晶一体型のボタンを採用し、スタイリッシュで洗練された印象に仕上げました。発売後は多くのお客様からご好評をいただき、完売となりましたが、この度お客様のご要望にお応えし、人気カラーの「ダークグレー」を再発売いたします。毎日の様々なシーンで自由に自分らしいたばこ体験を、「ウィズ2・スペシャルエディション・ダークグレー」でお愉しみください。

JTは、今回の「ウィズ2・スペシャルエディション・ダークグレー」の再発売をはじめ、お客様の多様なニーズにお応えし、これまで以上にご満足いただける商品の提供、サービスの向上を目指してまいります。

*1 インフューズドたばことは、リキッド（液体）を加熱することで発生させたベイパー（蒸気）をたばこ顆粒の入ったカプセルを通過させ、味・香りを抽出したたばこベイパーを愉しむ商品です。たばこ葉を直接加熱しないため、たばこのにおいをほぼ感じず、燃焼に伴う副流煙が発生しないことが特徴です。

*2 インフューズドテクノロジーとは、コーヒーやお酒で使用されている、香りを染み込ませる技術をヒントに、霧化したリキッドがたばこ顆粒の入ったカプセルを通ってたばこベイパーを発生させる技術です。

商品概要

■ウィズ2・スペシャルエディション・スターターキット

【メーカー希望小売価格】3,980円（税込）

【内容物】デバイス、専用マウスピース（3個）、USB Type-C(TM)ケーブル・USB-C to USB-C

【カラー】ダークグレー

【加熱モード】ノーマルモード/ハイモード

【使用可能パフ回数】ノーマルモード：約250パフ、ハイモード：約150パフ

【加熱待ち時間】0秒

【充電時間】約60分

※ USB Type-C(TM)はUSB Implementers Forum の商標です。

※ 使用可能パフ回数は、5カプセルあたりのパフ回数です。

※ 加熱モード、使用可能パフ回数、加熱待ち時間、充電時間は、現行デバイス「ウィズ2」と変わりません。

※ 現行デバイス「ウィズ2」と同じ味・香りをお愉しみいただけます。

発売概要

2026年2月2日10時より、CLUB JTオンラインショップ、CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店、CLUB JT公式オンラインショップ ヤフー店 にて、数量限定で発売します。

■販売店舗

・CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/ProductDetail.aspx?pcd=P500980&V1=500980(https://shop.clubjt.jp/online/ProductDetail.aspx?pcd=P500980&V1=500980)

・CLUB JT公式ONLINE SHOP楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/ploom/500980/

・CLUB JT公式オンラインショップ ヤフー店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ploom/500980.html

ウィズ用たばこカプセルのラインアップ

ウィズ用たばこカプセルは、お客様の味・香りの好みに合わせ、5銘柄のラインアップよりお選びいただけます。「ウィズ2」は、2つの加熱モードを選べるデュアルモードを搭載しており、ハイモードにすることで、さらに際立つフレーバーをお愉しみいただけます。

※ 画像記載の香ばしさ・甘さ・インパクト・爽快感は、タール値・ニコチン値を表すものではなく、当社ブレンダーによる官能評価により示した指標です。

「ウィズ」ブランドについて

「ウィズ」ブランドは、価値観やライフスタイルがますます多様化する時代だからこそ、“周囲との心地よい関係と自分だけの時間やリズム、そのどちらも大切にしながら自然体でいること”を提案します。



インフューズド用たばこデバイス「ウィズ2」は、インフューズドテクノロジーにより「加熱待ち時間ゼロ」「たばこのにおいをほぼ感じない」「雑味のないフレーバー」を実現し、周囲に配慮しながらたばこを愉しむことを提供します。

パッと、好きなときに：加熱待ち時間ゼロで、オンオフ自由自在

サッと、さりげなく：たばこのにおいをほぼ感じないから、楽しみながら配慮できる

フワッと、フレーバー広がる：雑味のないフレーバーを実現し、澄み切った味わいを体験できる

楽しみながら、気づかいもできる。もっと自分らしくて、あたらしい毎日を。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

※ 「ウィズ」ブランドに関するご相談も受け付けております。

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日：12月30日～1月4日