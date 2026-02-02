JCBがインバウンド訪日客向けに福岡県天神エリアでの利用促進キャンペーンを開始

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、福岡県天神エリアでのインバウンド訪日客向けの利用促進キャンペーンを2026年2月2日（月）から3月31日（火）まで実施いたします。なお、本キャンペーンはアメリカン・エキスプレスの海外のカード会員（他社発行の提携カード含む）の方も対象となります。

JCBとアメリカン・エキスプレスは、これまでも共同で商店街や地域のお店を応援する活動を展開しており、昨年は兵庫県神戸エリアにてインバウンド誘客を促進するキャンペーンを実施しました。

本キャンペーンでは、福岡県天神エリアのインバウンド訪日客に人気のある百貨店や小売店を対象に、JCBまたはアメリカン・エキスプレスいずれかの海外発行カードで1回5,000円（税込）以上ご利用いただくと、オリジナル和風巾着をプレゼントいたします。天神駅直結のイベントスペースで景品交換を実施し、のぼりやロールアップバナーを設置してイベントを盛り上げます。さらに、天神駅の大型ビジョンでの告知や近隣ホテルで告知を実施することで、よりキャンペーンの認知度を高め、お買い物を推進します。

＜キャンペーン概要＞

期間：2026年2月2日（月）～3月31日（火）

内容：

１.オリジナル和風巾着のプレゼント

福岡県天神エリアの対象加盟店で、JCBかアメリカン・エキスプレスいずれかの海外発行カードで1回5,000円（税込）以上ご利用いただくと、オリジナル和風巾着をプレゼントいたします。

２.天神エリアでの告知

福岡の待ち合わせスペースとして知られるSOLARIA STAGEに設置された超大型ビジョン、天神地下街でのサイネージや天神駅東口改札付近での目を惹く動画放送など、人通りの多い場所でのキャンペーン告知を予定しております。

３.JCBの海外会員様向けのチャネルの活用

JCBでは海外のカード会員様向けの優待情報を掲載しているサイト「JCB Special Offers(https://www.specialoffers.jcb/en/campaign/detail/tenjin/91613/)」内で、本キャンペーンの告知を実施いたします。

■オリジナル和風巾着（※イメージ）

詳細は以下をご確認ください。

▶JCBキャンペーンページはこちら(https://www.specialoffers.jcb/en/campaign/detail/tenjin/91613/)

▶アメリカン・エキスプレス キャンペーンページはこちら(https://www.americanexpress.com/en-sg/business/merchant/explore-japan-with-amex/destination/fukuoka/)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1329-46369a4eb891751cee465218795dd171.pdf