いちごの生産を行う株式会社ハート＆ベリー(栃木県宇都宮市 代表：野口 圭吾)は、自社のいちご直売所「ハート＆ベリー」にて、高級いちごが当たる抽選会「ハート＆ベリー大感謝祭」を2/15(日)に開催する運びとなりましたので、お知らせいたします。





イベント概要ページ

ガラポン抽選イベントのお知らせ





■背景

ハート＆ベリーのいちごの特徴は、独自の栽培方法により、1)低農薬での栽培、2)濃厚な味わいと豊潤な香り、3)鮮やかで艶のある見た目、4)完熟でのご提供、5)完熟出荷でありながら輸送に強く日持ちがすることです。これらのこだわりは、名だたる超高級ホテル、星付きレストランに採用をいただき、またそうした背景をテレビ番組でも多数取り上げていただいております。

一方で、地元の宇都宮やECサイトでは「そんないちごがある」ということをまだまだ認知いただけていなく、当社の直売所「ハート＆ベリー」の存在も、まだ一部の方にしか知っていただけてない状況です。





参考：当社いちご取り扱い店舗一覧 http://www.heartberry.co.jp/user_data/dealer.php





実は直売所では、そうした一流のホテルやレストランに出しているものと同等のいちごを、他の数あるいちごと同等の価格で出している事も多く、是非地元の方にもワールドクラスのいちごがここにあることを知っていただき、そして気軽に楽しんで欲しい、という思いがあります。

そこで、こうしたハイエンドの流通先の開拓パートナーであり、数々のいちごの付加価値向上、PR実績のある「ミスいちご」と共に、地元の方にはご家族で気軽に立ち寄り楽しんでいただき、そして全国からも当社のいちごを楽しんでいただける機会を設けさせていただく運びとなりました。









■スペシャルゲスト

2/15(日)の抽選会では、テレビ番組やYouTubeなどでもお馴染みの大食いアイドル「もえのあずき」さん、SNSでも美しい音色を発信されているポップスヴァイオリニストの「雪見もか」さん、二人のミスいちごをお招きし、イベントの進行や来場する皆様と一緒にガラポン抽選器を回すなどして、楽しいイベントにして参ります。





大食いアイドル/ミスいちご「もえのあずき」





ポップスヴァイオリニスト/ミスいちご「雪見もか」





■イベント概要

・本イベントの参加方法

2026年1月31日(土)～2月14日(土)の間に、ハート＆ベリー直売所にて2,000円(税込)以上をお買い上げの方に、イベント参加券をお渡しします。このイベント参加券1枚で1回、ガラポンを回すことができます。





・抽選会イベント開催日時

2026年2月15日(日)に、12時、13時、14時の3回実施(上記イベント参加券に時間を記載)





・開催場所

〒321-0901 栃木県宇都宮市平出町2730

ハート＆ベリー直売所

028-601-8219(直売所直通)





・当選する商品(ハズレなし)

特賞：「ハート＆ベリー・コンプリートセット 例」

贈答用と市販用の全てのいちごのセット、Tシャツ、マグカップなどのノベルティのセット。

※当日の収穫都合等により多少の仕様変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

2等他は当日イベント会場にて発表します。イベント参加券をお持ちの方は必ず景品をお渡しいたします(ハズレなし)。(ハズレなし)。





・イベント概要ページ

■会社概要

平成20年より栃木県宇都宮市でいちごを生産・販売。流通を優先した未完熟のいちごや多量の農薬を使用するいちごの栽培・出荷に疑問を持ち、自社では消費者目線に立ち、低農薬で高品質、完熟での出荷を行なっております。現在の主力栽培品種は、栃木県の最新品種である「とちあいか」です。世界的ブランドの高級ホテルをはじめ、星付き有名レストラン、高級百貨店他に出荷する他、地域の皆様にも楽しんでいただきたいと地域のスーパーや自社の直売店でも販売をしております。





会社名称： 株式会社ハート＆ベリー

代表者名： 野口 圭吾

所在地 ： 〒321-0901 栃木県宇都宮市平出町2730

電話番号： 028-601-8215(会社代表)

事業内容： いちごの生産・販売









■本件プレスリリースのお問合せ先

