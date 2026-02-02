企画展「明朝体」を「市谷の杜 本と活字館」（東京・市谷）で開催

大日本印刷株式会社大日本印刷株式会社（DNP）は、活版印刷と本づくりをテーマとした自社運営の文化施設「市谷の杜（いちがやのもり） 本と活字館」（東京都新宿区）で、企画展「明朝体」を2026年2月21日（土）～5月31日（日）に開催します。

【企画展「明朝体」について】

まっすぐな横画の右端に小さな三角形の「ウロコ」をもつ漢字や、毛筆の動きを思わせるハライやハネを残すひらがなやカタカナ――。活字として整えられたこれらの書体が「明朝体」です。

“少し真面目で硬い印象もある”と言われるこの書体は、明治以降、書籍の本文を中心に多種多様な印刷物に用いられています。“水や米“にも例えられる私たちの生活に欠かせない明朝体は、安定した読みやすさから多くの人々に選ばれ続け、書体のスタンダードの一つとして日本の文化を支え続けています。

英数字や記号に加えて、日本語には漢字・ひらがな・カタカナなどがあり、書体を1セットつくるだけで多くの文字が必要です。特に本文で使われる明朝体などの書体は、2～3万種類もの文字を統一感を保って設計・制作する必要があります。また、時代で変わる人々のニーズにも応え、多くの職人や書体デザイナーが読みやすさと独自性のバランスを考えながら、さまざまな明朝体を生み出してきました。

本展では、日常的に馴染みがある明朝体について、“二大潮流”とされる築地体・秀英体の誕生や、アナログからデジタルへの変遷など、1世紀半以上にわたる明朝体の歩みを時代をさかのぼりながら紹介します。ふだん意識することの少ない文字の背景に広がる、その奥行きと歴史の重なりをご堪能ください。

■開催概要

○会期：2026年2月21日（土）～5月31日（日）

○会場：「市谷の杜 本と活字館」2階展示 （新宿区市谷加賀町1-1-1 大日本印刷株式会社）

○開館時間：10:00～18:00 月・火休館（祝日の場合開館）

○入場無料

○主催：市谷の杜 本と活字館

○監修：岡田一祐（慶應義塾大学）

○編集協力：雪朱里（ゆき あかり）

■「市谷の杜 本と活字館」について

「市谷の杜 本と活字館」は、活版印刷の職場を一部再現し、文字のデザインから、活字の鋳造、印刷・製本までのプロセスを展示・紹介する“リアルファクトリー”です。昭和初期の印刷機が稼働する様子や活版職人が作業する姿も、実際の動きがわかる“動態展示”の形で公開しているほか、活版印刷のモノづくり体験ができる工房を備えており、参加型ワークショップも開催しています。

市谷の杜 本と活字館 WEBサイト https://ichigaya-letterpress.jp/

