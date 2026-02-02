この度、科学とヘルスケアのための高度な情報と意思決定支援のグローバルリーダーであるエルゼビアの日本法人、エルゼビア・ジャパン株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：Lim Kok Keng、齋藤 世英)は、看護師向けeラーニングツール「ナーシング・スキル」に新たに看護管理者向けの『マネジメントラダー』と看護補助者向けの『看護補助者ラダー』を追加し、2026年2月より提供開始します。これにより、各施設の教育体系に沿った効率的な学習環境を実現し、人材育成の標準化と業務効率化を支援します。





■新シリーズ提供の背景

看護現場では、管理者教育や看護補助者教育がOJTや経験依存になりがちで、教育のばらつきや人材定着の課題が指摘されています。今回追加する2つのシリーズは、日本看護協会が公表している『病院看護管理者のマネジメントラダー』および『看護補助者の業務に必要な能力の指標』※1を参考に、体系的な教育を可能にすることで、こうした課題の解決を目指します。

※1日本看護協会の認証を得ているものではありません。









■新シリーズの概要

＜マネジメントラダー＞

「忙しい現場でも、管理者として求められる能力を体系的・効率的に身につけられる」

・「病院看護管理者のマネジメントラダー(日本看護協会)」の定義をもとに構成

・約10分の動画を中心に、業務の合間でも学習可能

・標準化された知識で「経験頼み」から脱却し、部下育成・業務調整・組織運営の自律を支援





＜看護補助者ラダー＞

「多様な背景の看護補助者を安全に、確実に戦力化する教育基盤」

・『看護補助者の業務に必要な能力の指標(日本看護協会)』を基に設計

・単なる翻訳ではなく、「やさしい日本語」で設計し、日本人・外国人双方に対応

・ステップごとの学習で成長を可視化し、安全管理・役割理解を強化









■導入メリット

【マネジメントラダー】

＜受講者のメリット＞

・「今求められている役割」と「次に必要な能力」が明確にわかる

「病院看護管理者のマネジメントラダー(日本看護協会)」を基にした体系的な構成により、自分のレベルに応じて学ぶべき内容が整理され、キャリア形成を主体的に描きやすくなります。

・約10分の動画中心で、多忙な現場でも学習しやすい

短時間で要点を押さえられるため、業務の合間でも継続的に学習でき、管理者に求められる判断軸・業務調整・部下育成の力を効率的に高められます。

・経験頼みになりがちな管理業務を、標準化された知識として整理できる

現場の事例を踏まえた講義により、日常業務を体系立てて理解でき、管理者としての自信につながります。





＜管理者のメリット＞

・管理者教育を「属人的指導」から「組織の仕組み」へ転換できる

内容が「病院看護管理者のマネジメントラダー(日本看護協会)」を基にしているため、院内の教育体系を対外的にも説明しやすく、組織全体のマネジメント力を底上げできます。

・指導者の力量差による教育のばらつきを解消

主任・師長など役職ごとに必要な能力を明確化し、誰が指導しても一定の成果を得られる“再現可能な教育”を実現します。

・研修設計・教材準備の負担を大幅に軽減

一から研修コースを作る必要がなく、既存の院内教育体系にも組み込みやすいため、教育担当者の工数を削減できます。

・段階的な講義で実務の標準化を促進し、管理者・スタッフのキャリア形成を後押し

クリニカルラダーに加え、マネジメントラダーの講義を段階的に網羅。管理者は実務を体系的に整理できます。管理者候補や他の看護職員も”今求められる役割”と“次の段階で求められる役割”を理解することで、自身のキャリア選択を具体化するきっかけになります。









■ 看護補助者ラダー

＜受講者のメリット＞

・「やさしい日本語」で学べるため、日本人・外国人双方にわかりやすい

単なる翻訳ではなく、医療現場で必要な文脈を押さえた「やさしい日本語」で構成されているため、言語背景が異なる受講者でも理解しやすく、安心して業務に取り組めます。

・ステップごとの到達目標と学習内容により、自分の成長が見えやすい

“今できていること”と“次に求められること”が明確となり、達成感を得ながら段階的にスキルを身につけられます。

・安全な業務遂行につながる基礎知識を習得できる

役割理解や安全管理のポイントを平易な言葉で体系的に学べるため、ミスや事故への不安を軽減できます。





＜管理者のメリット＞

・看護補助体制充実加算など、制度要件の説明根拠として活用できる

『看護補助者に必要な能力の指標(日本看護協会)』を基にした講義設計で、教育体制の整備状況を示しやすく、対外説明にも活用できます。

・指導が現場任せになりがちな看護補助者教育を均質化できる

指導者の負担やばらつきを減らし、外国人スタッフも含め、誰も取り残さない教育を実現します。

・安全管理・役割理解の強化により、インシデント予防と指導負担軽減を両立

安全管理と役割理解が深まることで、インシデントリスクの低減と看護師側の指導負担の軽減につながります。

・早期戦力化を実現し、働き続けられる環境を整備

「やさしい日本語 × 到達目標を踏まえた講義設計」により、入職初期から安心して業務に参加でき、中長期的な人材定着にもつながります。





提供開始日・詳細情報

提供開始 ： 2026年2月

コンテンツ詳細URL： https://view.highspot.com/viewer/d7362672caef96dff2bffd7ef5c8a9a0

製品問い合わせ先 ： https://www.elsevier.com/ja-jp/products/nursing-skills-japan/contact-us









■ナーシング・スキルについて

看護師向けeラーニングツール「ナーシング・スキル」は、エビデンスに基づいた最新の看護手順書と著名な講師陣による最新知見の動画講義を備えた看護技術のオンライン教育ツールです。JNAクリニカルラダーに沿った教育計画にも活用でき、看護師だけでなく、多職種で利用でき、教育の標準化や業務効率アップを支援いたします。

URL： https://www.elsevier.com/ja-jp/products/nursing-skills-japan









■エルゼビア・ジャパン株式会社

エルゼビア・ジャパン株式会社は出版業をルーツに140年以上にわたって科学・医療分野における情報分析を行うグローバル企業「エルゼビア」の日本拠点です。科学・医学・技術分野における学術出版、および、電子ジャーナル・データベース、臨床現場向け学習支援ツールなどを提供しています。科学・医療分野における情報分析を牽引するグローバル企業として、研究者や医療従事者が社会の利益のために科学を進歩させ、医療成果を向上させることを支援しています。

URL： https://www.elsevier.com/ja-jp





掲載情報は、発表日現在のものです。その後、内容が変更になっている場合がありますので、予めご了承ください。