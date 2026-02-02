「第5回住宅デザイン塾 for youth」を2026年3月に開講。糸魚川の老舗工務店カネタ建設が主催。

新潟県上越・糸魚川地域で「暮らしワンストップサービス」を展開する株式会社カネタ建設（本社：新潟県糸魚川市、代表取締役：猪又 直登、以下「カネタ建設」）は、全国の学生を対象とした実践型ワークショップ「第5回 住宅デザイン塾 for youth」を、2026年3月21日(土)～22日(日)の2日間、新潟県糸魚川市にて開催いたします（運営サポート：株式会社Asian Bridge）。


「技術の習得だけでなく、『お客様の暮らしを想い、提案する楽しさ』を体験してほしい。」その想いから、本塾の開催を決定いたしました。複数回参加される学生もいらっしゃるほど、みなさまから大変ご好評をいただいている塾です。また今回より参加を検討されている方に向け、事前オンライン説明会を実施します。



住宅デザイン塾 for youthとは


本塾は、学校の授業のように知識メインで設計の“やり方”をお伝えするのではなく、お客様に喜んでもらうためのマインドや目的、つまり住宅デザインの“あり方”を伝えることを主眼としています。建築をさらに好きになる若者を増やすこと、また、授業を通じて景観や環境を守る美しい建築を理解し、未来の地域環境に貢献していくことを目的としています。



＜リアルな業務体験＞


専門的な知識を持っていたとしても、実際に働くことになれば、お客様の希望するデザインに合致する壁紙やフローリングの品番を探す仕事など、非常に地道なお仕事が多く存在します。


そういった、実際の仕事に近い内容もお伝えし、建築業界で働くとはどういうことかを体験していただきます。



＜協賛企業の社員・経営者との交流＞


協賛企業の若手社員を中心とした皆さまにもご参加いただき、共に切磋琢磨しながら情報交換や想いの共有をしていただけるよう設計しています。


また、協賛企業の経営者層の皆さまにはメンターとして、学びのサポートをしていただきます。



＜参加者限定1DAYインターンシップも開催（希望制）＞


本塾の参加者限定で、塾終了後の翌日に主催企業での1DAYインターンシップにも参加可能。学びを実践の現場でカタチにできる、貴重な機会となっております。




「住宅デザイン塾 for youth」開催に至った背景


～設計図を描くのではなく、暮らしを提案する～


本塾は、建築デザインの本質に触れながら、建築業界の人手不足解消にも貢献したいという想いに共感いただいた企業の皆さまのご協力のもと運営されています。建築業界の第一線で活躍する講師から住宅デザインのやり方を学ぶだけでなく、学校では得られない実践に近い内容を体験することで、学生の皆さまに建築を仕事として捉え、さらに好きになっていただくことを目指します。


建設業界では高齢化と人手不足が課題とされていますが、私たちは「住宅デザイン」という仕事の本来の楽しさが十分に伝わっていないことも一因であると考えています。


住宅デザインとは、単に図面を描いたり、建物を設計したりすることだけではありません。そこに住む人がどのような時間を過ごすのかを想像し、より良い「暮らしを提案する」ことこそが、この仕事の醍醐味です。


創業90年を超えるカネタ建設は、糸魚川の地で多くの暮らしに寄り添ってきました。 「絵が苦手」「専門知識がない」といった理由で建築と距離を置いている学生に対し、技術の習得だけでなく、「お客様の暮らしを想い、提案する楽しさ」を体験してほしい。その想いから、本塾の主催を決定いたしました。



「住宅デザイン塾 for youth」の特徴


～「紙とペン」だけで学ぶ、一間間グリッド設計法～


PCやCADは使用しません。日本の伝統的な寸法体系である「一間（約1.818m）」のマス目（グリッド）を用いた設計手法「一間間（いっけんま）グリッド設計法」を学びます。 講師には、ルスカデザイン建築設計事務所 代表の和氣 正頼氏を迎え、「デザインはセンスではなく技術である」という指導のもと、未経験者でも論理的に美しい空間構成を身につけることができます。





開催概要


○日程　2026年3月21日(土)～22日(日)、1泊2日


※参加者限定インターンシップ希望者は翌日23日(月)まで、2泊3日。



○場所 ：ビーチホールまがたま（新潟県糸魚川市寺町4丁目3番1号）


※駐車スペースあり（無料）



○宿泊施設 ：ひすいの宿 たつみ（新潟県糸魚川市横町5-6-1）



○対象　全国の大学生、大学院生、専門学生、高専生 （学部学科不問・未経験可／卒業後の就職先が未定の方）



○募集人数　16名


※先着順。定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。



○費用　10,000円（税別）


※宿泊費、食事代（1日目昼・夕、2日目昼）を含みます。


※現地までの交通費は自己負担となります。



○申し込み期限　2026年3月13日(金) まで



住宅デザイン塾参加者は、限定インターンシップに参加可能


本塾終了後の翌日（3月23日）、希望者を対象にカネタ建設での1DAYインターンシップを開催します。 「暮らしワンストップサービス」を掲げる同社が、どのように地域の課題解決やまちづくりに取り組んでいるか、実際の現場や社員との交流を通じて体験できるプログラムです。


※インターンシップ参加の場合、追加の宿泊費（22日分）は無料となります。




申込みに不安がある方は、事前オンライン説明会へ


「興味はあるけど、自分が参加してもいいかわからない」「塾のことをもっと知ってから申込みたい」「申込み済みだけど、どんな人がいるか先に会ってみたい」という方は、事前のオンライン説明会にぜひご参加ください。


当塾についての説明やどんな人に参加してもらいたいか、過去参加者の体験談などを聞くことができます。また、質問にもお答えいたしますのでお気軽にご参加ください。



○日程　2026年2月17日(火) 18:00～19:00



○参加費　無料



○内容　


・「住宅デザイン塾 for youth」とは？


・どんな人に参加してもらいたいか


・学べること


・当日のプログラム


・参加者の声


・質疑応答


・まとめ



○申し込み期限　2026年2月17日(火)18:00 まで


【主催】


株式会社カネタ建設



【共催】


家印株式会社



【企画協力・監修】


ルスカデザイン建築設計事務所



【運営サポート】


株式会社Asian Bridge



【特別協賛】


松村デザイン建築事務所


SDGsの理念のもと、企業活動、採用、働く環境改善、今と未来の子ども達の幸せを考えながら、地球や自然環境に優しい家づくり活動に取り組む。



◆会社概要

株式会社カネタ建設


設立　　　　1933年3月


代表者　　　代表者代表取締役　猪又 直登


事業内容　　住宅建築・土木事業を中核に、不動産・訪問介護・家政婦紹介・介護タクシー・福祉用具レンタル販売事業・タクシー運営と事業の幅を広げ、「暮らしワンストップサービス」を提供している。


所在地　　　新潟県糸魚川市中央2-4-2



家印株式会社


設立　　　　2015年5月1日


代表者　　　代表取締役　坂東 秀昭


事業内容　　木造住宅の設計・施工管理・デザイン・リノベーション、古民家・町家・空家の再生・管理、店舗設計・施工監理、無垢家具の設計・ デザイン・製作販売


所在地　　　富山県下新川郡朝日町平柳241



ルスカデザイン建築設計事務所


設立　　　　2016年4月


代表者　　　代表　和氣正頼


事業内容　　軽井沢・八ヶ岳を拠点に、住宅・別荘・宿泊施設などを手掛ける建築設計事務所。


木造建築の実務者を対象とした「住宅デザイン塾」の企画・運営や、全国各地の工務店への設計支援を通じ、デザインと人材育成の両面から、地域に根ざした建築文化の継承と発展に取り組んでいる。


所在地　　　山梨県北杜市大泉町谷戸3888-1



株式会社Asian Bridge


設立　　　　2007年3月22日


代表者　　　代表取締役　小西 広恭


事業内容　　ITソリューションの企画/開発/運用を手掛けるベンチャー企業。2017年に石川県、2021年に富山県にLABを設立。得意とするITを活用し、北陸の企業と共に地方創生に取り組む。インターンシップマッチングサービス「キャリターン」、オンラインショップ「NOTOteMA」などを開発・運用。


所在地　　　東京都港区芝３丁目１－１５ 芝ボートビル 7F



【お問合せ先】


株式会社Asian Bridge（キャリターンサポートデスク）


電話：076-260-4233