バレンタインは「食べて終わり」にしない。チロルチョコが“赤べこ”になってやってきた！
福島県会津若松市の伝統工芸を手がける株式会社アカベコランド(代表取締役：渡邊 高章)は、国民的お菓子「チロルチョコ」と福島の郷土玩具「赤べこ」が融合した新商品 **「チロルチョコ赤べこ」「チロルチョコまめべこ」「チロルチョコ豆だるま」**を2026年1月30日より一般発売いたします。
「バレンタインは、食べて終わりじゃもったいない。」
そんな想いから生まれた本商品は、チロルチョコの人気パッケージをそのままとった、“カタチに残るバレンタインギフト”。チョコのワクワクと、赤べこの縁起の良さを同時に味わえる、これまでにない縁起物です。
メインビジュアル
■商品の特徴
人気のチロルチョコ5種が赤べこ、だるまに大変身！小さいけれど、縁起はしっかり◎
プチギフトに最適！
■商品概要
商品名 ： チロル赤べこ
(コーヒーヌガー／ミルク／ビス ブルー／ビス ピンク／ビス イエロー)
価格 ： 各3,300円(税込)
サイズ ： 全長 約15cm×高さ 約9cm
素材 ： 紙
販売開始日： 2026年1月30日(金)
販売場所 ： アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅など、
公式ECサイト等
チロル赤べこ
商品名 ： チロルまめべこ
(コーヒーヌガー／ミルク／ビス ブルー／ビス ピンク／ビス イエロー)
価格 ： 各400円(税込)
サイズ ： 全長 約5cm×高さ 約3cm
素材 ： PVC
販売開始日： 2026年1月30日(金)
販売場所 ： アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅など、
公式ECサイト等
チロルまめべこ
商品名 ： チロル豆だるま
(コーヒーヌガー／ミルク／ビス ブルー／ビス ピンク／ビス イエロー)
価格 ： 各1,100円(税込)
サイズ ： 全長 約4cm×高さ 約4.5cm
素材 ： 紙・土粘土
販売開始日： 2026年1月30日(金)
販売場所 ： アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅など、
公式ECサイト等
チロル豆だるま
■こんな方におすすめ
バレンタインのプチギフトに
赤べこ・だるま好きな方に
毎日をがんばるじぶんへのプレゼントに
デスク周りや玄関の“お守り”インテリアに