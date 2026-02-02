福島県会津若松市の伝統工芸を手がける株式会社アカベコランド(代表取締役：渡邊 高章)は、国民的お菓子「チロルチョコ」と福島の郷土玩具「赤べこ」が融合した新商品 **「チロルチョコ赤べこ」「チロルチョコまめべこ」「チロルチョコ豆だるま」**を2026年1月30日より一般発売いたします。

「バレンタインは、食べて終わりじゃもったいない。」

そんな想いから生まれた本商品は、チロルチョコの人気パッケージをそのままとった、“カタチに残るバレンタインギフト”。チョコのワクワクと、赤べこの縁起の良さを同時に味わえる、これまでにない縁起物です。





メインビジュアル





■商品の特徴

人気のチロルチョコ5種が赤べこ、だるまに大変身！小さいけれど、縁起はしっかり◎

プチギフトに最適！









■商品概要

商品名 ： チロル赤べこ

(コーヒーヌガー／ミルク／ビス ブルー／ビス ピンク／ビス イエロー)

価格 ： 各3,300円(税込)

サイズ ： 全長 約15cm×高さ 約9cm

素材 ： 紙

販売開始日： 2026年1月30日(金)

販売場所 ： アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅など、

公式ECサイト等

チロル赤べこ





商品名 ： チロルまめべこ

(コーヒーヌガー／ミルク／ビス ブルー／ビス ピンク／ビス イエロー)

価格 ： 各400円(税込)

サイズ ： 全長 約5cm×高さ 約3cm

素材 ： PVC

販売開始日： 2026年1月30日(金)

販売場所 ： アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅など、

公式ECサイト等

チロルまめべこ





商品名 ： チロル豆だるま

(コーヒーヌガー／ミルク／ビス ブルー／ビス ピンク／ビス イエロー)

価格 ： 各1,100円(税込)

サイズ ： 全長 約4cm×高さ 約4.5cm

素材 ： 紙・土粘土

販売開始日： 2026年1月30日(金)

販売場所 ： アカベコランド、だるまランド、福島県内土産店、道の駅など、

公式ECサイト等

チロル豆だるま





■こんな方におすすめ

バレンタインのプチギフトに

赤べこ・だるま好きな方に

毎日をがんばるじぶんへのプレゼントに

デスク周りや玄関の“お守り”インテリアに