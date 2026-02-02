AUGUST×DMM GAMES『あいりすミスティリア！』正式サービス7周年キャンペーン開催！！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、1月31日より『あいりすミスティリア！』にて、最大250召喚無料となる『シロ召喚』などを実施しております『正式サービス7周年キャンペーン』を開催いたしました。
さらに、最大60回召喚無料＆SSR聖装が選んでもらえる『旅立のログインボーナス』などを実施しております『スタートダッシュ&カムバックキャンペーン』も同時開催しておりますことをお知らせいたします。
▼『正式サービス7周年キャンペーン』開催！！
『あいりすミスティリア！』は1月31日で正式サービス開始から7周年を迎えました！
ひとえに皆様のご愛顧のおかげです！
感謝の気持ちを込めて、『正式サービス7周年キャンペーン』を開催しました！
◆最大250回召喚無料！？正式サービス7周年シロ召喚
シロが出るまでフレアライト召喚の10回召喚と同内容の召喚が引き放題！
1日1回まで挑戦、キャンペーン期間中最大5回まで無料で挑戦できます。
出現したシロは想飾として獲得できますよ♪
【開催概要】
開催期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59
※1回の挑戦につき最大5回まで10回召喚を行うことができ、5回目の10回召喚時には必ずシロが出現します
※個別の聖装出現確率につきましては召喚画面より対象の召喚の『召喚詳細』にてご確認いただけます
※秘跡/深憶聖装・異界のキャストは出現しません
◆正式サービス7周年ログインボーナス
期間中、宝石やSSR確定召喚チケットがもらえるログインボーナスを開催！
毎日ログインしてゲットしましょう！
◆正式サービス7周年特別ミッション
フレアライトが合計3000個手に入る特別ミッションを開催！
バトルや学園をプレイしてゲットしましょう！
【開催概要】
開催期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59
◆正式サービス7周年福袋
内容が異なる松・竹・梅の3種類の福袋が登場！
『松』には2026年1月23日までに登場したSSR聖装の中から1着を選べる『プラチナ聖装券』が入っています！
【販売概要】
販売期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59
※『プラチナ聖装券』には入手から30日間の使用期限があります
※使用期限を過ぎたプラチナ聖装券は自動的に削除されます
※秘跡/深憶聖装・異界のキャストは、プラチナ聖装券による交換、および召喚チケットによる召喚では獲得できません
◆7周年シラズの養水セット
無償フレアライト4900個、各種シラズの養水がおまけでついてくる、お得なセットが登場しました！
【販売概要】
販売期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59
◆特・7周年冒険/学園セットSP
フレアライトとBP回復薬がセットになった、2種類の『特・7周年冒険セット』と
フレアライトとAP回復薬がセットになった、2種類の『特・7周年学園セット』の4種類のお得なセットが登場しました！
SPセットは特にお得になっていますよ♪
【販売概要】
販売期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59
◆ポレン獲得量2倍キャンペーン
キャンペーンの期間中、学園でのポレン獲得量が2倍になります！！
ポテンシャル、EXポテンシャルの育成に便利なこのチャンスをお見逃しなく！
※学園実行時に獲得できるポレンのみ2倍になります
※成功、大成功、極大成功に応じた数が2倍されます
【開催概要】
開催期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59
◆全収集クエストドロップ量3倍キャンペーン
キャンペーンの期間中、すべての収集クエストのドロップが3倍になります！！
蒼粒子や、学園で獲得できるスキップパスと経験値珠のドロップも3倍に！
お得なこのチャンスをお見逃しなく！
【開催概要】
開催期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59
※魔札は通常ドロップとは異なる処理の為対象外となります
※冥界銭ハントは冥界銭のドロップ量が3倍となります
◆獲得経験値が3倍にブースト！
キャンペーン期間中、対象クエストで獲得できる経験値が3倍になります！
育成に便利なこのチャンスをお見逃しなく！
※遠征、試練、追想クエスト、練磨クエスト、デートクエスト、果てなき奈落は対象外となります
【開催概要】
開催期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59
対象：
・メインストーリー
・イベントクエスト
・収集クエスト
・模擬戦
・冥界銭、蒼粒子ハント
・深淵の封穴
・お誕生日クエスト
・技片クエスト
◆追想クエスト消費BP半減＆ポイントドロップ量3倍
追想クエスト消費BP半減＆ポイントドロップ量3倍キャンペーンを開催！
期間中、対象クエストの消費BPが半分になり、イベントポイントが3倍になります！
育成に便利なこのチャンスをお見逃しなく！
※消費BPは小数点以下切り捨てになります
※追想クエストでドロップするポイントのみ3倍になります
※初回報酬でもらえるポイントについては対象となりません
【開催概要】
開催期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59
対象クエスト：
・追想クエスト
▼『スタートダッシュ&カムバックキャンペーン』開催！！
『あいりすミスティリア！』は1月31日で正式サービス開始から7周年を迎えました！
このタイミングで帰って来て頂いた方、新しく始められた方にむけて『スタートダッシュ&カムバックキャンペーン』を開催します！
◆旅立のログインボーナス
毎日1枚ずつ、合計6枚まで秘跡/深憶聖装がラインナップに含まれる『秘跡深憶聖装10回召喚チケット』をプレゼント！
さらに7日目には、対象ショップからお好きなSSR聖装の中から1着を選べる『プラチナ聖装券』をプレゼント！
【解放条件】
・前回最終ログインから30日以上経過している状態で、『2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59』の期間中にログイン
・『2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59』の期間中にゲームを開始し、初ログイン
【開催概要】
開催期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月17日 23:59
※その日最初のログインのタイミングで1日1回のみの受け取りとなります
※既に全ての報酬を受け取られた場合、再度報酬を受け取ることはできません
※2月11日に本ログインボーナスが発生した場合、すべての報酬を獲得するには全日ログインする必要があります
※秘跡深憶聖装10回召喚チケットは2月24日 23:59までの使用期限があります
※使用期限を過ぎたチケットは削除されます
※『カムバックチケット秘跡深憶聖装召喚』では『秘跡の彩片』は獲得できません
※異界のキャストは、召喚チケットによる召喚では獲得できません
※7日目のプラチナ聖装券は、持ち物へ直接送られます
※『プラチナ聖装券』には入手から30日間の使用期限があります
※使用期限を過ぎたプラチナ聖装券は自動的に削除されます
※秘跡/深憶聖装・異界のキャストは、プラチナ聖装券による交換では獲得できません
◆旅立のフレアライトセット
内容が異なる松・竹・梅の3種類の特別なフレアライトセットが限定ショップに期間限定で登場！
『松』にはなんと合計20000フレアライトが入っています！
【解放条件】
・前回最終ログインから30日以上経過している状態で、『2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59』の期間中にログイン
・『2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59』の期間中にゲームを開始し、初ログイン
【販売概要】
販売期間：2026年1月31日 0:00 ～ 2月11日 23:59
※秘跡聖装・異界のキャストは、召喚チケットによる召喚では獲得できません
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/imys
▼『あいりすミスティリア！』公式サイト
https://dmm-imys.com/
▼公式Xアカウント
https://x.com/imys_staff
▼『あいりすミスティリア！』（あいミス）とは
あいりすミスティリア！は「千の刃濤、桃花染の皇姫」や「大図書館の羊飼い」で知られる美少女ゲームブランドAUGUSTとDMM GAMESがタッグを組んでお届けする学園RPGです。
▼シナリオ/イラスト/音楽全てAUGUSTが担当
美少女ゲーム界で多くの人々を魅了してきたAUGUSTの豪華制作陣が『あいミス』の世界を彩ります。
▼クレジット
キャラクターデザイン・原画：べっかんこう／夏野イオ／楠九々
原画補助：徒部ヒロ
シナリオ：榊原拓／内田ヒロユキ／安西秀明／加賀宮考一／８／中由古吉
シナリオ補助：遠井燈火／麩ノ月投網
シナリオ協力：瀬尾順／砥石大樹／御厨みくり／保住圭／かずきふみ／姫ノ木あく／詠野万知子
音楽：ActivePlanets
CG着彩：ぺぺる／ひろた／巻道／竹梅／弥弛 ほか
背景美術：ぺぺる
想飾イラスト：脳みそホエホエ
4コマ漫画：めざし
▼製品概要
タイトル：あいりすミスティリア！
プラットフォーム：PC（ブラウザ版 / DMM GAMES PLAYER版） / App Store / Google Play
権利表記：(C)EXNOA LLC / AUGUST / ARIA
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。