株式会社エムスタイル(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：米島祐介)は、iOS／Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「アスモデウス」リリースに伴い、声優を務める「青山吉能」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2026年2月15日まで開催いたします。









■直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン概要

天空のアムネジア公式Xをフォロー＆対象ポストをリポストされた方を対象に「アスモデウス」役の声優「青山吉能」さんの直筆サイン色紙を2名様にプレゼントいたします。

さらにゲーム内でも、直筆サイン色紙が3名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。





直筆サイン色紙プレゼント

新英雄「アスモデウス」





【応募方法 その1：公式Xフォロー＆リポスト】

(1) Xアカウント「【公式】天空のアムネジア( @amnesia_mstyle )」をフォロー

(2) 対象ポストをリポスト

ご応募いただいた方の中から抽選で2名様に直筆サイン色紙をプレゼントいたします。





●開催期間：2026年2月1日(日) 00:00～2月15日(日) 15:59





●公式X： https://x.com/amnesia_mstyle









【応募方法 その2：ゲーム内から応募】

(1) 天空のアムネジアをダウンロード

(2) 条件を満たして応募券を獲得

(3) 応募専用ページから応募

ご応募いただいた方の中から抽選で3名様に直筆サイン色紙をプレゼントいたします。

応募条件の詳細や注意事項はゲーム内にてご確認ください。





●開催期間：2026年2月1日(日) 00:00～2月15日(日) 15:59





●ゲームダウンロードURL

iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/id1523977804?mt=8

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mstyle.amnesia&hl=ja









■アプリ概要

タイトル ： 天空のアムネジア

カテゴリ ： ゲーム(RPG)

プレイ料金： 無料(一部有料／アイテム課金あり)

対応機種 ： iOS 13.0以降(iPhone、iPad、およびiPod touchに対応)

もしくはAndroid 6.0以降





●ゲームダウンロードURL

iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/id1523977804?mt=8

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mstyle.amnesia&hl=ja





●公式X特設ページ

https://m-style.ch/service/amnesia/twitter/





●注意事項

※転売防止のため、各色紙には事務局側で「当選者様のお名前」または「シリアルナンバー」、その両方を記入させていただく場合がございます。

※本キャンペーンは予告なく中止または内容の変更をさせていただく場合がございます。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※本キャンペーンへの応募は日本国内在住の方に限り、海外発送は対応できかねます。

※当選権利および賞品は、当選者ご本人様のものとし、第三者への譲渡・換金・販売はお断りします。発覚した場合は賞品を返却していただきます。

※配送時の事故、過失による破損等につきまして当社は一切の責任を負いません。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

※厳正なる抽選の上、当選者の方へは当事務局よりXダイレクトメッセージおよびゲーム内メッセージをお送りいたします。当選連絡後、下記に該当した場合には当選権利は無効とさせていただきます。ご了承ください。

・メッセージに記載された期限内に返信いただけなかった場合

・ご連絡いただいた個人情報に不備があった場合

・当選後に公式Xのフォローを解除された場合