ABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」、初の番組イベント決定！3月に東京で開催

ABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」が、初の番組イベント「こたけ正義感の見れば無罪」を3月12日（木）に東京・野方区民ホールで開催することが決定しました。2月1日放送の番組内で発表しました。

「こたけ正義感の聞けば無罪」は、ワタナベエンターテインメント所属・こたけ正義感がパーソナリティを務めるABCラジオの番組。

炎上やスキャンダルが増え続けている芸能界で、いつか問題を起こしそうな芸人がゲストとして登場。現役弁護士でもある、こたけ正義感がヤバいエピソードを聞き出し、アドバイスすることで問題を未然に防ぎ、正しい方向へと導く番組です。

2024年7月にPodcast番組としてスタートし、2025年4月からは地上波番組として毎週日曜日22時から放送中。

初の番組イベント「こたけ正義感の見れば無罪」を3月12日（木）に東京・野方区民ホールで開催します。

チケットは「TIGET」で先行抽選販売が受付中。2月11日（水）23時59分まで。

イベントの内容や特別ゲストなどは、近日中に番組内で発表します。

日時：3月12日（木） 18:15開場 19:00開演

会場：東京・野方区民ホール

料金：4000円（全席指定・税込）※別途、各種手数料あり

チケット：「TIGET(https://tiget.net/events/461784)」で2月11日（水）23時59分まで先行抽選販売が受付中。

出演者：こたけ正義感 / 特別ゲスト

■ABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」

放送日時：毎週日曜日22時～23時

パーソナリティ：こたけ正義感

メールアドレス：muzai@abc1008.com

番組公式X：@muzai1008