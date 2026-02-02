【福岡・浄水通 blanc】一粒で福岡を旅するバレンタイン。「FUKUOKA Voyage Chocolat」が1/15より期間・数量限定で登場。

株式会社コンボイスイッチ

福岡市中央区浄水通りのパティスリー「blanc（ブラン）」は、2026年のバレンタインコレクションとして、福岡県産の厳選素材を使用したボンボンショコラ「FUKUOKA Voyage Chocolat（フクオカ ヴォヤージュ ショコラ）」を、1月15日（木）～2月14日（土）の期間限定で販売いたします。

■コンセプトは「福岡を、一粒ずつ旅する」。

今年のバレンタインのテーマは「旅する福岡の素材」です。 blancが店を構える福岡は、海と山に囲まれ、四季折々の豊かな食材に恵まれた土地です。「FUKUOKA Voyage Chocolat」は、その名の通り、箱を開けた瞬間から福岡の土地を巡る旅が始まります。

使用するのは、すべて福岡県産の素材と九州産生クリーム。 素材の個性をそのまま活かしながら、チョコレートと口の中で“溶け合う瞬間”の香りの立ち上がり、余韻、口どけまでをパティシエが丁寧に設計しました。一粒ごとに、土地の景色がふわっと浮かぶような味わいを目指した、blancならではのコレクションです。

■商品ラインナップ

― 4つの福岡 ― FUKUOKA Voyage Chocolat（4個入）

価格：2,700円（税込） 販売期間：2026年1月15日（木）～2月14日（土）

【(ハート) あまおう苺 × 繁枡「にごり 生久」】

福岡が誇る「あまおう」と、八女の老舗酒蔵・繁枡（しげます）の「にごり 生久」を合わせました。あまおうの華やかな果実感に、純米大吟醸にごり酒特有のフルーティな余韻とほのかな甘みが重なり、軽やかに広がります。（※アルコール使用）

【○ 八女産金柑 × 自家製プラリネ】

採れたての酸味のある若い金柑をシロップ漬けにし、自家製コンフィチュールと、24時間以上かけて凝縮させたセミドライ金柑に仕上げました。そこに自家製アーモンドプラリネとキャラメルチョコを合わせ、金柑の奥深い香りを優しく引き立てています。

【□ 糸島産ベルベーヌ × 糸島産唐辛子】

レモンのような独特の香りを持つハーブ「糸島産ベルベーヌ」をミルクチョコに重ね、後味に「糸島産唐辛子」のピリッとしたアクセントを加えました。優しさの中に、鮮烈な香りと刺激がマリアージュする、大人の一粒です。

【□ ダマスクローズ × 糸島産ローゼル】

「糸島産ローゼル」の爽やかな酸味に、「ダマスクローズ」の華やかな香りを合わせました。花びらごとガナッシュに閉じ込めることで、口に含んだ瞬間に広がるフローラルなアロマと上品な余韻をお楽しみいただけます。

■贈り物に、そして“こだわりの味”を知る方へ

一口目の香りから、最後の余韻まで。 「FUKUOKA Voyage Chocolat」は、素材の産地や生産者の想いを感じながら、ゆっくりと味わっていただきたい一箱です。大切な方への贈り物としてはもちろん、こだわりの味を知るご自身へのご褒美としてもおすすめです。

【店舗情報】

店名：blanc 浄水通本店

所在地：〒810-0022 福岡県福岡市中央区浄水通3-3 浄水フラッツ101

営業時間：10:00～18:00

定休日：水曜日

公式Instagram： https://www.instagram.com/blanc_fukuoka_/

公式サイト：https://www.blanc-maison.net/

【販売情報】

商品名：FUKUOKA Voyage Chocolat

販売期間：２０２６年1月15日（木）～2月14日（土）※なくなり次第終了

価格：2,500円（税別）／2,700円（税込）

販売店舗：blanc 浄水通本店