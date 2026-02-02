東京の下町地域の脱炭素推進・カーボンニュートラルに向けて、東榮信用金庫とバイウィルが顧客紹介契約を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、東榮信用金庫（本店：東京都葛飾区、理事長：田村 光彦）との顧客紹介契約を締結しました。

これを基に、東京都の中小企業等からの環境価値の創出・流通を促進し、地域の脱炭素・カーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に向けた連携を強化いたします。

【締結日】

2026年1月15日 （木）

【契約締結の背景】

カーボンニュートラル実現に向けては、自身で削減しきれない排出量をカーボンクレジットで埋め合わせる「カーボンオフセット」がひとつの有効な手段です。バイウィルは、J-クレジットなどの創出と流通を進めるべく、創出手続きや申請費用の立替、販売先の探索を一貫して支援しています。

また、カーボンクレジットを軸に環境価値と経済価値を循環させることで資金を還元し、事業者や個人のさらなる脱炭素への取り組みを支援するサイクルを目指しています。

近年、上場企業を中心とする大企業では、カーボンニュートラルに向けた取り組みが活発になりつつあります。一方で、中小企業においては、その重要性が認識されていないことや、認識はされていても何から着手すればよいのかわからないということが多いのが現状です。

しかし、日本の企業の99.7％を占める中小企業が脱炭素に取り組まなければ、日本のカーボンニュートラル実現は難しいのも事実です。

そこで、地域の中小企業等と密接な関係を築いている東榮信用金庫との連携により、地域におけるネットワークと、バイウィルがもつ環境価値に関する各種サービスを結集させ、地域のカーボンニュートラル実現をともに目指すことになりました。

なお、バイウィルと東榮信用金庫を含む中小企業支援機関等の取り組みが、東京都が公募する「プログラム型プロジェクトを活用したカーボンクレジット創出支援事業」に採択されています。本事業は、都内中小企業等の削減・吸収活動のクレジット化に取り組む事業者を支援するものであり、本連携協定の趣旨を具体化する事例となります。

【締結内容】

東榮信用金庫は、下記（１）（２）（３）に関するニーズを有する取引先を、バイウィルに紹介する役割を担います。

（１）創出サービス業務

対象顧客が環境価値を創出し、売却可能な状態にするまでに必要な一切の手続きを代行・支援するサービス

（２）売買サービス業務

環境価値の売買を支援するサービス

（３）J-クレジットプログラム提供サービス業務

・バイウィルが提供するJ-クレジット創出プログラムへの入会を受けつけ、環境価値の創出および売買を支援するサービス

・対象顧客が提供している、または提供を予定しているプログラム型プロジェクトの管理・運営をバイウィルが受託するサービス

今回の東榮信用金庫との連携によって、地域の中小企業等による環境価値創出を支援し、それらを、域内を中心とする需要家へと繋ぐことで、地域における環境価値と経済価値の循環を目指します。

【バイウィルが取り組むカーボンニュートラル推進支援】

バイウィルでは、以下4つのご支援を通じて、日本のカーボンニュートラル推進を目指しています。

1．環境価値創出支援（クレジット創出）

企業や個人、自治体などの脱炭素に向けた取り組みを「カーボンクレジット」にする手続きを一貫して請け負うことで、創出元による脱炭素への更なる取り組みを後押ししています。森林経営や農業、再エネ・省エネ設備導入など、幅広い方法論でのJ-クレジット創出に対応しています。

2．環境価値売買（クレジット調達・仲介）

自社で創出しているカーボンクレジットに限らず、国内・海外から幅広いクレジット・証書の調達が可能。ご要望に合わせたクレジットのご提供だけでなく、どのようなクレジットを購入すべきかのご相談から承ります。

3．脱炭素コンサルティング

CCS／CCU／CDRなどの革新的な技術や、環境貢献度の高い商品・サービスを環境価値に変え、それを活かした新たなビジネス開発をサポートします。環境価値創出の知見と、長年培ってきた事業開発・ブランディングのノウハウをもとに、技術とアイディアの事業化・収益化をトータルに支援します。

4．ブランドコンサルティング

企業のあり方を定め、社内外から長く愛されるブランドを確立するためのパーパス・ビジョンの策定や、環境への取り組みを自社のブランドに繋げる「環境ブランディング」などをサポート。サステナビリティが重要視される現代のブランド創りを、約230社のブランディング支援実績をもとに一気通貫でご支援しています。

【東榮信用金庫 概要】

■社名：東榮信用金庫

■本社：東京都葛飾区新小岩1丁目52番8号

■公式サイト： https://www.toeishinkin.co.jp/

■代表者：理事長 田村 光彦

■設立：1938年9月8日

■業務内容：預金業務、融資業務などの金融業務全般

■営業区域：

東京都：葛飾区、江戸川区、江東区、墨田区、足立区、千代田区、中央区、港区、台東区、

荒川区

千葉県：市川市、船橋市、鎌ケ谷市、浦安市、松戸市

埼玉県：三郷市、八潮市

【バイウィル 概要】

■社名：株式会社バイウィル

■本社：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

（※2026年2月2日に新オフィスへ移転しました）

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■設立：2013年11月11日

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジットの創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

