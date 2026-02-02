DXドクター・橋本環奈さんが中小企業に往診！NIコンサルティングのグループウェア『NI Collabo 360』の新TVCMを放映開始

株式会社NIコンサルティング

経営コンサルティングおよび経営支援システムの開発・販売を行なう株式会社NIコンサルティング（本社：東京都港区港南、代表取締役・長尾一洋）は、女優・橋本環奈さんが主演する経営改善型グループウェア『NI Collabo 360』のTVCMを刷新し2026年2月より全国で放映開始、撮影シーンを収めたメイキングページも2月2日（月）に公開します。

企業のDXドクター・橋本環奈さんが中小企業経営者に『NI Collabo 360』を処方

橋本環奈さんは、2014年4月、15歳の頃から、営業支援システム『Sales Force Assistant』の「AI秘書」をはじめ、NIコンサルティングのイメージキャラクターを務めています。今回のTVCMの訴求点は、１.当社が企業のドクターとも言われる経営コンサルティング会社であること、２.当社の開発する経営改善型グループウェア『NI Collabo 360』が360度全方位的に会社をデジタル化するDXツールであること、そして３.デジタル人材がいない企業でもローコストでDXによる明るい未来を描けることです。

そこで、橋本環奈さんが企業のDXドクターに扮し、様々な経営課題に悩む3名の中小企業経営者に往診し、会社を360度デジタル化する総合治療薬として『NI Collabo 360』を処方します。クールな白衣で颯爽と歩く橋本環奈さんに是非ご注目ください。

なお撮影シーンや撮影後のインタビューが収録されたメイキング映像も1月30日（金）に公開します。

URL： https://www.ni-consul.co.jp/cm/2026.html

今回のTVCMは、3名の中小企業経営者役が登場する3パターンがあり、30秒と15秒の計4素材を制作しました。「社内のデジタル化が進まない」「社員のスケジュールを見える化したい」「紙の稟議書に追われている」など、多くの企業に共通する課題に悩む経営者のもとに、橋本環奈さんが率いるDXドクターチームが現れ、「できます！NI Collaboで。」と力強く処方します。DX

DXに悩む中小企業経営者

「社内のデジタル化が進まない」

颯爽と登場するDXドクター

「できます！NI Collaboで」

治療を終え、次の企業へ

「経営改善に、効く。」

グループウェア『NI Collabo 360』概要

『NI Collabo 360』は、スケジュールや文書管理、メール、社内SNSなど、社員間の情報共有やコミュニケーションを密にする「グループウェア基本機能」に加え、ワークフローや経費精算、日程調整、メール共有管理などの「業務改善機能」、さらにテレワーク時の就業管理や災害時の安否確認、グループ企業間のデータ連携といった独自の「経営支援機能」を1つに統合した経営改善型グループウェアです。ひとり月額360円（税込）という低価格で、会社を360度デジタル化します。

Webサイト：https://www.ni-ware.com/

出演者プロフィール

橋本 環奈（はしもと かんな）

1999年2月3日生まれ、福岡県出身。2011年に是枝裕和監督作「奇跡」で映画デビュー。初主演となる「セーラー服と機関銃 -卒業-」では第40回日本アカデミー賞新人俳優賞に輝いた。以降「キングダム」「かぐや様は告らせたい」「今日から俺は!!」など多数出演。主人公の千尋役を務めた舞台「千と千尋の神隠し」は2024年ロンドンでも公演、また3年連続で「NHK紅白歌合戦」の司会を務め大きな注目を集めた。2024年のNHK連続テレビ小説「おむすび」に続き、2026年1月のフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』で主人公を演じている。

会社概要「株式会社NIコンサルティング」

NIコンサルティングは、コンサルティングノウハウをソフトウェア化（コンサルティング・パッケージ）して提供する「コンサルティングの新しいカタチ」で、高品質のDXを低価格で支援しています。『NI Collabo 360』をはじめとするコンサルティング・パッケージ「可視化経営システム」は、業種・業態や企業規模を問わず全国約16,000社超の企業様にご導入いただいています。

設 立：1991年3月

資 本 金：2億1,000万円

代 表 者：代表取締役 長尾一洋

本 社：〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー19F

事業拠点：札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡

従業員数：70名

事業内容：経営コンサルティング（戦略構築、営業力強化、事業承継型M&A等）

経営支援システム（VMS、SFA、CRM、グループウェア等）の開発・販売

Webサイト：https://www.ni-consul.co.jp/

