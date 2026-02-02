株式会社XLOCAL、地方経営を変革させる「100億シンクタンク」本格始動

株式会社XLOCAL

「地方の経営者に世界を変える出会いを」をミッションに、地方の企業変革を伴走する株式会社XLOCAL（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：坂本大典、以下XLOCAL）は、地方経営者が100億円企業”を目指すための知と実践のコミュニティ「100億シンクタンク」を本格始動します。

本プロジェクトの始動にあたり、親会社である株式会社SHONAIの第三者割当増資(※)を引き受けた中部電力株式会社、ソウルドアウト株式会社、株式会社スピカコンサルティングの3社との連携を強化いたします。出資パートナー各社をはじめ、志を同じくする企業や有識者の知見を融合し、地方企業の成長を加速させる強固な支援プラットフォームの構築を目指してまいります。



(※)資金調達のリリースはこちら https://shonai.inc/news/0130shonai-growth-financing

「100億シンクタンク」とは

100億シンクタンクは、地方企業の売上100億円達成を支援する知と実践のコミュニティです。単なる知識提供に留まらず、経営者や有識者が現場に基づく成長モデルを共創する「実装プラットフォーム」を3軸で展開します。

パートナー企業との連携内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145642/table/45_1_922539ff59871891e31fbd16d0ac14f9.jpg?v=202602021121 ]

本シンクタンクは、パートナー各社との強力な連携により、各社のアセットを地方企業へ還元します。独自の変革ノウハウと各社の専門知見を融合し、以下の取り組みで非連続な成長を支援します。パートナー各社と世界基準の視座を養う教育・実践プログラムを共同開発し、経営者の志をアップデートします。また、各社のステークホルダーに対し、コンサルティングから現場への実装までを一貫して提供し、100億企業への成長をバックアップします。特に中部電力とは業務連携契約を締結。同社管内にて、XLOCALのノウハウと同社のアセットを組み合わせ、地域経済の核となる「次世代の100億企業」を共同で育成してまいります。

■今後の予定：全国行脚イベント開催

2026年2月より全国主要都市にてイベントを開催し、4月よりコミュニティを本格始動いたします。

全国イベント予定（2026年2月～4月）

各地域を代表する「100億企業」の経営者をお迎えし、非連続な成長の軌跡とそこから得られた実践知を共有いただく場を提供します。成長企業の具体的なケーススタディを通じた実践的な学びと共に、参加経営者同士による質の高いネットワーキングを実施いたします。

直近の開催スケジュール：

2月 2日（月） ：東京

2月24日（火） ：沖縄

3月12日（木） ：名古屋

4月 3日（金） ：福岡

コメント

■株式会社XLOCAL 代表取締役 坂本大典

100億シンクタンクを一企業の取り組みにとどめず、社会全体を巻き込むムーブメントへと進化させるため、このたび中部電力、ソウルドアウト、スピカコンサルティングの3社と資本業務提携を行いました。

各社が持つ産業基盤、マーケティング/DX力、M&A支援の知見を掛け合わせることで、地方から100億円規模の企業を1000社生み出す成長モデルを構築し、日本の成長構造そのものを地方からアップデートしていきます。

■中部電力株式会社 専務執行役員 事業創造本部長 大谷 真哉

当社グループはこれまで、地域の課題解決に向けた新たな価値、新たなビジネスモデルの創出を目的に、SHONAIグループと農業、観光領域での協業を進めて参りました。そして今回、新たに「100億シンクタンク」事業に参画し、さらにSHONAIグループとの連携を深めることとしました。この取り組みを通じて、XLOCALをはじめとする皆さまとともに中小企業を支援する施策の企画・運営に直接携わり、中部地域をはじめとする地域経済の活性化に取り組んでまいります。

■ソウルドアウト 専務取締役 COO 北川 共史

「地方から世界と戦う100億企業を創る」。SHONAI社が掲げるこの野心的な構想は、我々が目指す「ローカルファースト」の未来そのものです。ソウルドアウトグループのデジタルを起点とした実装力と、SHONAI社の熱量の高い地域プラットフォームを融合させ、地方に「挑戦の循環」を生み出します。この連携を起爆剤に、日本経済の新たな成長エンジンとなる産業エコシステムを、SHONAI社と共に築き上げる覚悟です。

■株式会社スピカコンサルティング 代表取締役 中原 駿男

当社はM&Aコンサルティングを通じ全国の経営者様と接する中で、地方にこそ輝く企業と、地域活性化に使命を燃やすリーダーが数多く存在することを実感しています。この度、XLOCAL様が掲げる構想に深く共感し、出資を決定いたしました。当社の経営支援の知見と「100億シンクタンク」のコミュニティを融合させることで、地方から100億円企業を次々と輩出し、地方経済ひいては日本経済の持続的な成長に貢献してまいります。