【松屋】お持ち帰り限定！　お得な「サイドメニュー1品無料サービス券付きチラシ」配布開始

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年2月1日（日）より「お得なサイドメニュー無料サービス券」の配布を順次開始いたします。

本施策は、松屋フーズ創業60周年を記念し、「忙しい日常の中でも、手軽に・お得に・満足感のある食事を楽しんでいただきたい」という想いから実施する、店内・お持ち帰り・アプリを横断した2月限定キャンペーンです。

※沖縄県の店舗では、お新香の取り扱いはございません。

■メインメニューのお弁当1品につき、サイドメニュー1品が無料に！

お弁当をご購入いただいたお客様に、「サイドメニュー1品無料サービス券付きチラシ」を配布いたします。次回店舗をご利用の際、メインメニューのお弁当購入1品につき、サイドメニューサービス券1枚利用可能です。選べるサイドメニューは全4種類。

「おいしいだけじゃ物足りない！」選べる楽しさと満足感を、ぜひこの機会にご体験ください。

企 画 名 ： サイドメニュー1品無料サービス券付きチラシ

期 間：2026年2月1日（日） ～ 順次配布開始

内 容：お持ち帰り弁当を購入されたお客様にチラシを配布

次回メインメニューのお弁当1品購入ごとに、サービス券を1枚利用可能

対象商品：ポテトサラダ、お新香、キムチ、みそ汁

対象店舗：全国の松屋（成田空港第3ターミナル店、高速PA・SA店舗を除く）

※サービス券をご利用の際は、食券ご購入後従業員にお渡しください。

※松弁ネット・モバイルオーダー・券売機・ドライブスルー・電話予約のお弁当注文に対応可。

※各種デリバリーは対象外となっております。

※チラシは、各店舗の在庫がなくなり次第、配布終了となります。

※サービス券は、他のサービス券、優待券、お食事券との併用はできません。

※沖縄県の店舗では、お新香のお取り扱いはございません。

■お得情報その１. 2月は松屋の定番焼肉がお得！

松屋フーズ創業60周年を記念しまして、日ごろご愛顧いただいているお客様に、2月のお得な焼肉フェアを開催いたします。

第1弾は、2026年2月3日（火）10時から2月10日（火）9時59分までの期間、牛焼肉関連100円引きフェアを実施します。第2弾は、2026年2月10日（火）10時から2月17日（火）9時59分までの期間、カルビ焼肉関連増量フェアを実施します（それぞれのフェアの詳細は、松屋フーズHPをご覧ください）。

さらに、第1弾・第2弾それぞれの期間の対象メニューのお弁当をご注文いただいた方限定で、あったか具だくさん「豚汁弁当」を100円でご提供いたします。

また、第1弾・第2弾それぞれの期間の対象メニューのお弁当を、松屋公式アプリ「松弁ネット」にてご注文いただいた方限定で、松屋ポイントを1.5倍に増量して付与いたします。ポイントがたまるお得なチャンスですので、ぜひお試しください。

■お得情報その２. 「あの味を、もう一度。」松屋公式アプリ カムバックキャンペーン開催

松屋公式アプリのご利用が、2025年8月1日以前までの会員様限定で、お得なキャンペーンを開催いたします。「定番牛めし類」がなんと通常価格より30円引き、「定番丼類」が通常価格より50円引き、「定番定食類」が通常価格より70円引きとなるクーポンを配布。使用期間は、2026年2月1日（日）から2月28日（土）の4週間となります。「またお店に足を運んでいただきたい」という想いを込めたキャンペーンです。

■お得情報その３. 松弁デビューをすると、300ポイントプレゼント！

2025年12月から2026年1月に、松屋公式アプリでモバイルオーダーのみをご利用の会員様限定で「松弁デビューキャンペーン」を開催いたします。対象会員様が初めて松弁ネットでメインメニューをご注文いただくと、松屋ポイント300ポイントをプレゼント！

松弁ネットなら、事前予約で待ち時間なし・スムーズ受け取り可能。この機会にぜひお試しください。

▶▶おトク情報をチェック

◎お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」

各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)

◎豊富なキャッシュレス決済に対応

キャッシュレス決済はポイント還元がお得。ご利用方法はとっても簡単！

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)

◎店舗限定で開催中のキャンペーン情報はコチラ！

店舗限定のキャンペーンや、定食ライスおかわり無料店舗などをチェックできます。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/(https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/)

◎松屋【公式】X（旧Twitter）アカウント @matsuya_foods

新メニューや各種キャンペーン、地域限定情報、松屋フーズが手がける色々なお店のご紹介などなど、盛りだくさんのエピソードを気まぐれに発信。