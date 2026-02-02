UV糊を使ったアクリル板貼り合わせ機のラインナップを拡充

パラシュート株式会社

パラシュート株式会社（東京都世田谷区、代表取締役 兵藤伊織）は2026年2月2日から、PET素材の印刷物とアクリル板を接着させるUV糊貼り合わせ機の上位機種モデルの販売を開始しました。

本機械を導入することでお手持ちのトナーデジタル印刷機、ロール型インクジェット機、UVオフセット印刷機によるアクリルグッズの大量生産が可能となります。今回の上位機種においては仕上げにフィルム貼り合わせや両面貼り合わせによるアクリルグッズの制作ができるようになりました。（アクリルカットには別途レーザーカッターが必要です）

3機種のラインナップ

【アクリルグッズ制作の課題】

今までアクリルキーホルダー関連を作る際には、専用のUVプリンターの購入が必要でした。

専用のUVプリンターはアクリルに直接印刷が可能ですが、印刷時間がかかること、アクリルにプライマーコーティングするコストなどが発生するため、大量生産において製造・コストの両立をさせるには難しい課題があり、大量のアクリルグッズ製造には中国メーカーに頼っており、納品までのリードタイムも含め多くの課題がありました。

【機種拡充の経緯】

販売開始から約3ヶ月、多くのお客様からのリクエストが最も多かった「仕上げのフィルム貼り」と「PET両面貼り」に対応すべく、販売を開始させていただきます。またオートサーボ機能によりアクリルの厚さを自動検知できるため、厚さ違いのアクリルにおいてはセッティング時間がかかっておりましたが、この機能により様々な厚さのアクリルを簡単にセッティングすることができるようになりました。

もちろん各デジタル印刷メーカーの白トナーを使い、PET素材に印刷した後にアクリルに接着できるような機械に仕立てております。これによりデジタル印刷を使って日本国内で大量生産・One to One のアクリルグッズ制作が可能となります。

【価格と仕様】

商品名；YHD-500

価格；お問い合わせください

仕様；アクリル貼り合わせ加工後のフィルム貼りとカットを自動化することができます

保守；スポット保守による対応を承ります

YHD-500

【価格と仕様】

商品名；YHD-5070

価格；お問い合わせください

仕様；両面アクリル貼り合わせに対応しております

保守；スポット保守による対応を承ります

YHD-5070機材紹介サイト :https://nkl-480.parachute-web.com/

【パラシュート株式会社】

パラシュート株式会社はデジタル印刷に特化したサービスをご提供する会社です。世界各地にある様々なデジタル印刷機を活用し、様々な視点から紙媒体に関するサービスを構築、皆様にデジタル印刷の価値を世界規模でご提供しております。

〒154-0004

東京都世田谷区太子堂4丁目18-15

マガザン三軒茶屋2 3F-3

電話；080-1238-4719（代表）

・代表者：代表取締役 兵藤伊織

・創業開始：2024年9月2日

・パラシュート株式会社WEBサイト；https://parachute-web.com/

・UV糊貼り合わせ機WEBサイト；https://nkl-480.parachute-web.com/

・資本金：2,000,000円

・事業内容：デジタル印刷にまつわるサービス（デジタル印刷支援サービス / フォトグラファー支援サービス / 製品プロモーション&デジタルマーケティング支援サービス / その他デジタル印刷に付帯する商品の販売）