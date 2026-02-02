累計販売18,000個突破の「レジカゴ丸ごと保冷バッグ」が進化

Marshmallow Works

マシマロワークス（所在地：東京都港区、代表：井出 葵）は、累計販売数量18,000個を突破した人気商品「レジカゴ丸ごと保冷バッグ Skip’n Skip」シリーズの新製品

「レジカゴ丸ごと保冷バッグ Skip’n Skip ポータブル＋ Makuake限定セット」を、2026年2月3日（火）午前8:00より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたします。

本製品は、従来の“精算後のマイレジカゴを丸ごとそのままセットできる”利便性はそのままに、「持ち運びやすさ」を強化した新モデルです。子育て世帯や共働き家庭をはじめ、まとめ買いをする方やアウトドア利用、小規模飲食店の仕入れ用途まで、幅広いシーンで活躍します。

「ちょっと待って！」と怒ってしまう、そのストレスから生まれた商品

会計後の袋詰めを待てず、ぐずり出す2～3歳の子ども。

「ちょっと待って！」と、つい強い口調になってしまった経験はありませんか。

そんな日常の小さなストレスを少しでも減らしたい──

その想いから開発されたのが「レジカゴ丸ごと保冷バッグ Skip’n Skip」です。

レジカゴにそのままセットでき、会計後は詰め替え不要。そのまま持ち帰れる仕組みは多くの共感を呼び、2023年5月の販売開始以降、累計18,000個以上を販売してきました。

今回の新モデル「ポータブル＋」は、ユーザーから寄せられた

「もっと持ち運びやすくしてほしい」

「車移動や遠出でも使いやすくしてほしい」

という声をもとに、“持ち運び”に特化して開発された進化版です。

真夏の車内でも11時間。氷が約4割残った高い保冷性能

本製品の保冷性能は、過酷な環境下での実験でも確認されています。

2025年8月、最高外気温35度・車内最高温度59.4度という酷暑条件のもと、普通乗用車の助手席で保冷実験を実施。凍結した500mlペットボトル10本と冷水のペットボトル10本を入れ、午前9時から午後8時までの11時間放置した結果、凍結ペットボトルの氷は平均で約4割残存していることを確認しました。

部活動用の氷の保管や、長時間のドライブ、まとめ買い後の移動でも安心して使用できる保冷性能です。

Makuake限定セット＆最短3月お届けの“ソク配”

「レジカゴ丸ごと保冷バッグ Skip’n Skip ポータブル＋」は、Makuake限定セットとして先行販売されます。

一般販売予定価格：5,800円（税込）

（本体3,990円＋付属品1,810円）

Makuake先行価格：4,756円（税込）［最大18％OFF］

2個セット：9,280円（税込）［20％OFF］

お届け時期：2026年3月（最短お届けの“ソク配”）-2026年4月

Makuake先行販売終了後は、楽天市場・Amazonでの一般販売を予定しています。

忙しい毎日に、少しの余裕を

子育て、仕事、買い出し。

毎日の「当たり前」を少しラクにすることで、心に余白が生まれます。

Skip’n Skipは、そんな“暮らしの負担をそっと減らす道具”として、これからも進化を続けていきます。

■ プロジェクト概要

・プロジェクト名：

会計後の「詰め替え」不要！マグネットのフタで時短を叶えるレジカゴ丸ごと保冷バッグ

・公開日時：

2026年2月3日（火）午前8:00

・販売方法：

応援購入サービス「Makuake」にて先行販売

・公式LINE ※初日限定クーポン配布中：

https://skipnskip.marshmallowworks.com/lp/

・ティザーサイト：

https://skipnskip.marshmallowworks.com/lp/

・Makuakeプロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/skipnskip_portable/

■ 会社概要

会社名：マシマロワークス

所在地：東京都港区南青山2-2-10

代表者：井出 葵

事業内容：アイデア生活雑貨・家具の企画販売

HP：https://marshmallowworks.my.canva.site/

お問い合わせ先：marshmallowworks@gmail.com

マシマロワークス

マシマロワークスは、日々の暮らしを楽に楽しくスマートにするアイテムにこだわり、商品企画を行なっているブランドです。５歳と1歳の子どもを持つ母親として、リアルな生活の中に出てくる「困った！」をきっかけに、生まれたアイデアをカタチにしています。

第一弾「レジカゴ丸ごと保冷バッグ」プロジェクトをMakuakeにてリリース。開始12時間で応援購入金額を達成し、Yahoo！ニュースTOP掲載・めざましテレビ出演など、多くのサポーターからの反響を得る。 第二弾「投げこみ引きぬく洗濯・時短棚」も好評を博し現在は楽天市場・Amazonにて一般販売中。引き続き、暮らしに寄り添うアイテムを鋭意開発中。

マグネットでピタッとフタ今回のポータブル＋版前回のスタンダード版ショルダーベルトを付けた様子畳んだ様子折りたたみレジカゴと共にコンパクトサイドにハンドルシンプルデザイン長い野菜やパンはフタ上へ折りたたみレジカゴ折りたたみレジカゴを入れた様子