累計販売18,000個突破の「レジカゴ丸ごと保冷バッグ」が進化
マシマロワークス（所在地：東京都港区、代表：井出 葵）は、累計販売数量18,000個を突破した人気商品「レジカゴ丸ごと保冷バッグ Skip’n Skip」シリーズの新製品
「レジカゴ丸ごと保冷バッグ Skip’n Skip ポータブル＋ Makuake限定セット」を、2026年2月3日（火）午前8:00より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたします。
本製品は、従来の“精算後のマイレジカゴを丸ごとそのままセットできる”利便性はそのままに、「持ち運びやすさ」を強化した新モデルです。子育て世帯や共働き家庭をはじめ、まとめ買いをする方やアウトドア利用、小規模飲食店の仕入れ用途まで、幅広いシーンで活躍します。
「ちょっと待って！」と怒ってしまう、そのストレスから生まれた商品
会計後の袋詰めを待てず、ぐずり出す2～3歳の子ども。
「ちょっと待って！」と、つい強い口調になってしまった経験はありませんか。
そんな日常の小さなストレスを少しでも減らしたい──
その想いから開発されたのが「レジカゴ丸ごと保冷バッグ Skip’n Skip」です。
レジカゴにそのままセットでき、会計後は詰め替え不要。そのまま持ち帰れる仕組みは多くの共感を呼び、2023年5月の販売開始以降、累計18,000個以上を販売してきました。
今回の新モデル「ポータブル＋」は、ユーザーから寄せられた
「もっと持ち運びやすくしてほしい」
「車移動や遠出でも使いやすくしてほしい」
という声をもとに、“持ち運び”に特化して開発された進化版です。
真夏の車内でも11時間。氷が約4割残った高い保冷性能
本製品の保冷性能は、過酷な環境下での実験でも確認されています。
2025年8月、最高外気温35度・車内最高温度59.4度という酷暑条件のもと、普通乗用車の助手席で保冷実験を実施。凍結した500mlペットボトル10本と冷水のペットボトル10本を入れ、午前9時から午後8時までの11時間放置した結果、凍結ペットボトルの氷は平均で約4割残存していることを確認しました。
部活動用の氷の保管や、長時間のドライブ、まとめ買い後の移動でも安心して使用できる保冷性能です。
Makuake限定セット＆最短3月お届けの“ソク配”
「レジカゴ丸ごと保冷バッグ Skip’n Skip ポータブル＋」は、Makuake限定セットとして先行販売されます。
一般販売予定価格：5,800円（税込）
（本体3,990円＋付属品1,810円）
Makuake先行価格：4,756円（税込）［最大18％OFF］
2個セット：9,280円（税込）［20％OFF］
お届け時期：2026年3月（最短お届けの“ソク配”）-2026年4月
Makuake先行販売終了後は、楽天市場・Amazonでの一般販売を予定しています。
忙しい毎日に、少しの余裕を
子育て、仕事、買い出し。
毎日の「当たり前」を少しラクにすることで、心に余白が生まれます。
Skip’n Skipは、そんな“暮らしの負担をそっと減らす道具”として、これからも進化を続けていきます。
■ プロジェクト概要
・プロジェクト名：
会計後の「詰め替え」不要！マグネットのフタで時短を叶えるレジカゴ丸ごと保冷バッグ
・公開日時：
2026年2月3日（火）午前8:00
・販売方法：
応援購入サービス「Makuake」にて先行販売
・公式LINE ※初日限定クーポン配布中：
https://skipnskip.marshmallowworks.com/lp/
・ティザーサイト：
https://skipnskip.marshmallowworks.com/lp/
・Makuakeプロジェクトページ：
https://www.makuake.com/project/skipnskip_portable/
■ 会社概要
会社名：マシマロワークス
所在地：東京都港区南青山2-2-10
代表者：井出 葵
事業内容：アイデア生活雑貨・家具の企画販売
HP：https://marshmallowworks.my.canva.site/
お問い合わせ先：marshmallowworks@gmail.com
マシマロワークス
マシマロワークスは、日々の暮らしを楽に楽しくスマートにするアイテムにこだわり、商品企画を行なっているブランドです。５歳と1歳の子どもを持つ母親として、リアルな生活の中に出てくる「困った！」をきっかけに、生まれたアイデアをカタチにしています。
第一弾「レジカゴ丸ごと保冷バッグ」プロジェクトをMakuakeにてリリース。開始12時間で応援購入金額を達成し、Yahoo！ニュースTOP掲載・めざましテレビ出演など、多くのサポーターからの反響を得る。 第二弾「投げこみ引きぬく洗濯・時短棚」も好評を博し現在は楽天市場・Amazonにて一般販売中。引き続き、暮らしに寄り添うアイテムを鋭意開発中。
マグネットでピタッとフタ
今回のポータブル＋版
前回のスタンダード版
ショルダーベルトを付けた様子
畳んだ様子
折りたたみレジカゴと共に
コンパクト
サイドにハンドル
シンプルデザイン
長い野菜やパンはフタ上へ
折りたたみレジカゴ
折りたたみレジカゴを入れた様子