2月2日より「焼肉ライク」5店舗でVポイントサービスを開始

株式会社焼肉ライク（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 尚也、以下「焼肉ライク」）とCCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、2026年2月2日（月）より、一人焼肉推奨店「焼肉ライク」5店舗でモバイルVカードを提示するとVポイントが貯まって使えるサービスを開始いたします。

「焼肉ライク」は、「一人でも気軽に焼肉を楽しめる」をコンセプトとした焼肉ファストフード店です。1人1台の無煙ロースターを導入し、お客さまのペースに合わせて好きな部位を好きなだけ自由に楽しむことができます。さらに、「1人でも色々な部位を注文できる」「女性1人でもお店に入りやすい」「提供3分以内だから時間に余裕がなくても行ける」「1,000円で焼肉が食べられる」といった、焼肉の常識を覆す新しいスタイルを提供しています。

このたびの取り組みにより、「焼肉ライク」のVポイント対象店舗※1をご利用のお客さまは、店頭でのお会計時にVポイントアプリ等からご利用いただけるモバイルＶカードを提示すると、ショッピングポイントとしてVポイントが100円（税込）で1ポイント貯まります。さらに三井住友カード※2でお支払いすると、決済ポイントとしてV ポイントが併せて貯まります。

貯まったポイントは、「焼肉ライク」で1ポイント＝1円分として使うことができるほか、全国のVポイント提携先約16万店舗や、世界の約 1 億店舗のVisa加盟店※3でもご利用いただけます。

焼肉ライクとCCCMKHDは、「焼肉ライク」でのVポイントサービスを通じて、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

※1 2026年2月2日時点でのVポイント対象店舗は海老名さがみ野店、新宿歌舞伎町店、新宿西口店、東久留米店、平塚四ノ宮店の5店舗です。Vポイント対象店舗は拡大を検討しておりますが、時期は未定です。

※2 Vポイントが貯まるクレジットカードが対象となります。詳細は三井住友カードのホームページをご確認ください。

※3 対面決済では、Visaのタッチ決済が利用できる店舗が対象です。

＜「焼肉ライク」でのVポイントサービス概要＞

・サービス開始日：2026年2月2日（月）

・対象店舗：海老名さがみ野店、新宿歌舞伎町店、新宿西口店、東久留米店、平塚四ノ宮店

店舗一覧はこちら（https://www.yakiniku-like.com/shop.html）をご確認ください。

・付与レート：お会計時にモバイルＶカードをご提示いただくと、100円（税込）につき1ポイント貯まります。

・利用レート：1ポイント＝1円分として使うことができます。

※ モバイルVカード限定のサービスです。

※ Vポイントのサービス詳細については、以下のWEB サイトをご確認ください。

CCCMKHD特設サイト：https://web.tsite.jp/vpoint/

三井住友カード特設サイト：https://www.smbc-card.com/camp/totalvpoint_mirror/index.html