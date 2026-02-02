RS ホールディングス株式会社

RS ホールディングス株式会社（代表取締役社長：若林 要、以下「RSHD」）は、Digital Climate Japan 株式会社（代表取締役：岡澤 恭弥、以下「DCJ」）の発行済株式の過半数を取得し、同社を子会社化したことをお知らせいたします。

DCJは、アジア・欧州の主要な金融機関での豊富な経験を持つバンカーを中心として設立された、Digital Climate Group（香港特別行政区、CEO：Julien Martin、以下「DCG」）の日本法人として2024年に立ち上げられ、インパクト投資に特化した投資銀行として、日本における気候変動に対する優れた取組みを世界の投資家と繋ぎ、資金を供給することで、経済的のみならず社会的なリターンを提供しています。

RSHDは、再生可能エネルギーによるクリーンな電力供給、最先端技術を活用した系統用蓄電池事業、そしてGXを支える不動産事業を通じて、地域と未来への貢献を目指しています。アセットマネジメント力に強みを持ち、管理する再エネ発電所等の資産規模はグループ全体で6,400億円超に達しており、全社が連携して確かな運用実績を築いています。

今後もRSHDグループは、各社の強みを生かした連携を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■RSホールディングス株式会社 概要

所在地：東京都港区六本木6-3-１ 六本木ヒルズクロスポイント6階

代表者：代表取締役社長 若林 要

設立：2019年6月

事業内容：再生可能エネルギー発電事業、 系統用蓄電事業、 不動産ファンド事業、 海外における再生可能エネルギーへの投資事業等、 関連事業を営む会社の保有を通じたグループの統括・運営

＜本件に関するお問い合わせ先＞

RSホールディングス株式会社 広報部

（TEL：03-6441-2946 MAIL：pr@rs-holdings.co.jp）

以上