【イベント開催｜人事図書館】「プロファシリテーターの伴走で創る！ワークショップ型インターンシップ設計会」を2月に開催（対面＆オンライン）

ソーシャルイノベーションの実現に向けて、創造的な対話の場をつくる株式会社フューチャーセッションズ（代表取締役社長：有福英幸、本社：東京都渋谷区）は、株式会社Trustyyleが運営するコミュニティ「人事図書館」と共同で、人事担当者向けイベント『プロファシリテーター伴走で創る！ワークショップ型インターンシップ設計会』を2026年2月に開催します。



インターンシップの定義が明確化され、企業は「学生の成長」と「採用効果」の両立が求められています。一方で、これまでの説明会型・短期体験型のインターンシップだけでは「参加者に成長実感を感じてもらうのは難しい」「志望度を高める構造にしたいけれど、これ以上リソースを割くことはできず、実施するだけでも精一杯」といった葛藤を抱えている人事担当者の方も多いです。



本イベントでは、フューチャーセッションズが企業と実践してきた「共創型インターンシップ」の知見をもとに、参加者が「ワークショップ型インターンシップ」のプロトタイプを120分で設計します。プロフェッショナルのファシリテーター3名が少人数グループを伴走し、少人数グループならではの学び合いを通じて、新しいインターンシップの形を考えます。



採用課題が異なる方同士が参加することを踏まえて、事前にアンケートを実施し、参加者の目的に応じたグループ分けを予定。共通の目的意識を持った参加者同士で理解を深め合うことができるのも本イベントの価値の一つです。「学生と企業が本当に必要としているインターンシップ」を共に創りあげる場をご用意しています。

本イベントは対面開催とオンライン開催の2日程を用意しています。ご都合に合わせてお申し込みください。

※対面開催とオンライン開催でプログラムの内容に差はありません。

■こんな方におすすめです

- 「学生の志望度の向上」や「成長実感の提供」に課題を感じられている方。- ESや面接だけではわからない「学生の思考力や価値観」が見える場を設計したい方。- 限られたリソースで効果的なインターンシップを提供したいと考えている方。- インターンシップを通じて「自社らしさ」を伝えたいと思われている方。- インターンシップを実施したいが自社に合う型がわからず、導入に向けた設計の壁打ち相手が欲しい方。- 自社にとって本当に必要なインターンシップのプロトタイプを形にしたい方。

■イベントの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37790/table/57_1_4859b1b337096d48e4858d8c78b70d6c.jpg?v=202602021121 ]



■当日の流れ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37790/table/57_2_9f5abffb59c03ec12610b305f9af054c.jpg?v=202602021121 ]

■ファシリテーター

最上 元樹・宮武 洋一・富田 由衣

フューチャーセッションズにて、企業の新規事業開発や組織変革のファシリテーションを担当。共創型インターンシップの設計・運営に携わる。本イベントでは全体進行およびインプット、各グループに1名が常駐し、対話の促進・問いかけ・リアルタイムフィードバックを提供します。

■参加者にとっての価値

- プロファシリテーター3名が少人数グループで伴走する体験型の学び- インターンシップ設計プロトタイプを持ち帰れる- 他社人事とのピア・ラーニングを通じた多様な視点の共有- 心理的安全な場での率直な対話

■人事図書館について

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。3000冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

・公式HP：https://hr-library.jp/

■フューチャーセッションズの取り組みと実績

フューチャーセッションズは、創造的な対話の場「Future Session（フューチャーセッション）」を通じて、社会や組織の複雑な問題や課題を転換し、一人ひとりが信じられる未来を共創する取り組みを行なっています。

対話を通じて課題を解決するだけでなく、参加者が当事者意識を持ち、未来共創者となるためのファシリテーションを実施する先駆者として、企業や自治体のみなさまと共に、まちづくり、市民協働、人材育成、スポーツ活用、未来創造など多くのプロジェクトに携わってきました。

・これまでの取り組み事例

https://www.futuresessions.com/projects/

