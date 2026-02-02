『勝利の女神：NIKKE』× TVアニメ『リコリス・リコイル』コラボが2月12日（木）より開催決定！記念キャンペーンも実施！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、人気TVアニメ『リコリス・リコイル』とのコラボレーションを2026年2月12日（木）より開催することをお知らせいたします。今回のコラボレーションでは、『リコリス・リコイル』の人気キャラクターたちが『NIKKE』の世界に登場するほか、限定ストーリーや特別なイベントが多数用意されています。

■『NIKKE』×『リコリス・リコイル』コラボ決定！

本日初公開となったキービジュアルでは、錦木千束と井ノ上たきなを中心に、さらに、『NIKKE』のキャラクターたちが登場し、作品の垣根を超えた華やかな共演が実現しました。赤く咲き誇るリコリスが舞う中、スイーツやドリンクといった「喫茶リコリコ」の日常を彩るモチーフと、銃火器を手に戦場を駆けるニケたちの躍動感が融合。日常と非日常が交錯する、本コラボレーションならではの特別な世界観を描き出しています。

本コラボレーションのアップデートは2月12日（木）に実施予定です。詳細なキャラクター情報やスキル内容については、今後公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。

■コラボ決定記念！公式SNSにてフォロー＆リポストキャンペーンを開催

この度のコラボ決定を記念して、公式X（旧Twitter）にて豪華賞品が当たる記念キャンペーンを実施いたします。

参加方法：

『勝利の女神：NIKKE』公式アカウント（@NIKKE_japan）をフォロー

対象のキャンペーン投稿をリポスト（RT）

公式X：https://twitter.com/NIKKE_japan

ファンの皆様は、この機会にぜひ奮ってご参加ください。

<リコリス・リコイル 概要>

平穏な日々――その裏には秘密がある。犯罪を未然に防ぐ秘密組織――「DA（Direct Attack）」。そのエージェントである少女たち――「リコリス」。当たり前の日常も、彼女たちのおかげ。歴代最強のリコリスと称されるエリート・錦木千束、優秀だけどワケありリコリス・井ノ上たきなが働く喫茶「リコリコ」もその支部のひとつ。ここが受けるオーダーは、コーヒーやスイーツの注文から、こどものお世話、買い物代行、外国人向けの日本語講師etc、「リコリス」らしからぬものばかり。自由気ままな楽天家、平和主義の千束とクールで効率主義のたきな、二人の凸凹コンビのハチャメチャな毎日がはじまる。

権利表記：(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja/)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。