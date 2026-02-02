【QicoBay】フロスが“ガジェット”になる？新作「R1」プロモーションムービー公開｜東京ギフト・ショー春2026で初披露

🎬 R1 ビジュアルムービー（YouTubeリンク）

QicoBay LLC[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IVJPooXIcaQ ]

フロスも、“好きなガジェット”みたいに持ち歩けたら？

米国発のデザインオーラルケアブランド QicoBay（チコベイ） は、新コンセプトシリーズ UpFlosser R1 の体験動画を公開しました。

「レトロフューチャー（Retro-future）」のデザイン言語と大胆な配色により、“フロスツール”の第一印象をアップデートします。

R1は、ただのフロッサーではありません。

思わず持ち歩きたくなる、手に取りたくなる--未来型のオーラルケア・アイテムです。

「探検者への贈り物」：R1が提案するライフスタイル

QicoBayが考える“本当に良いデザイン”とは、見た目の美しさだけではなく、「もっと使いたくなること」が何より大切です。

そこで誕生したのがR1。

メカニカルな構造 × レトロフューチャー美学を核にしたコンセプトシリーズとして、新しさやディテールにこだわり、自分らしいスタイルを楽しむ人のためにデザインしました。

R1の発想は「未来のパーソナルデバイス（Personal Device）」。

引き出しの奥にしまうのではなく、見える場所に置き、自然に手に取って使える存在を目指しています。

R1の3つのコアポイント：オーラルケアをもっと“自分らしく”

１. レトロフューチャーなメカニカル美学

“フロスツール”ではなく、“パーソナルデバイス”のように

それは「かわいい」ためのデザインではなく、“手に取った瞬間に使いたくなる”ためのデザインです。

R1のデザイン言語はレトロフューチャー。

強いメカニカル感、金属的なディテール、そして“ダイヤル（ノブ）”を思わせるシンボルが、ひと目で「操作したくなるデバイス感」を生み出します。

私たちが作りたかったのは、無難で“お利口”なフロッサーではありません。

デスクに置きたくなる。外に持ち出したくなる。自分から使いたくなる。そんな“スタイルのある道具”です。

２. 独自のデザインと体験

“動き”と“手触り”で、一瞬で「違い」が伝わる

私たちが解決したいのは「フロスができるかどうか」ではなく、「フロスを手に取りたくなるかどうか」です。

多くのオーラルケア製品の課題は「効果」ではなく、“手に取った瞬間に面倒に感じてしまうこと”かもしれません。

R1は、直感的な構造によって操作感そのものを心地よく設計しました。

押す・スライドする・収納する--その一連の動作が、まるでデバイスを扱うような体験へと変わります。

だからこそ今回の発表では、ぜひ会場で実際に触れていただきたいと考えています。

R1の魅力は見た目だけでなく、“動かした瞬間にわかる爽快感”にあります。

フロスが「自分を律するタスク」ではなく、自然に続く“気持ちいい習慣”になることを目指しました。

３. 健康とサステナブルを、もっとクールに

“正しいこと”を、負担ではなく“態度”にする

健康とサステナブルは、ただ「正しい」だけでなく、もっとクールでいい。

QicoBayが考える、長く続く健康習慣に必要なことは2つ。「使いやすいこと」そして「使い続けたくなること」。

R1は単なる製品ではなく、QicoBayが提案する未来のライフスタイルそのものです。

クールで、自分らしくて、持っていたくなる。

だからこそ日常に溶け込み、自然と使い続けられる。

健康は“頑張るもの”ではなく、軽やかに選べるものへと変わっていきます。

そしてQicoBayは、オーラルケアをよりサステナブルに設計することを大切にしています。

無理に我慢するのではなく、より良いデザインによって、廃棄を減らし、続けやすい仕組みを作る。

それが私たちの考える“これからのオーラルケア”です。

R1の3つのコアは、オーラルケアを“道具”から“スタイルデバイス”へアップデートすること。

見た瞬間に欲しくなる。手に取った瞬間に使いたくなる。続けたくなる。

ブランドバイヤーの皆さま、ライフスタイルショップ、ギフト市場、メディアの皆さまのご来場・ご取材を心よりお待ちしております。

Tokyo International Gift Show Spring 2026 会場で体験

QicoBayは、R1シリーズを東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026にて初披露いたします。

ぜひ会場で実機のディテールと使用感をご体感ください。

2026年2月4日（水）-6日（金）

📍 東京ビッグサイト

🏷️ ブース：東5 T12-08

QicoBayについて

QicoBayは、デザインとサステナブルを軸にしたオーラルケアブランドです。

私たちは、毎日の習慣を少しでも心地よく、美しく、そして続けたくなるものへ変えていくことを目指しています。

公式サイト：https://www.qicobay.com(https://www.qicobay.com)

お問い合わせ

※詳細につきましては、公式サイトまたは BD@QicoBay.com までお問い合わせください。