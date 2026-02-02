CCC参画の実験型アパートメントホテル「Sumu Ueno East」、東京・東上野にオープン

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）は、蔦屋書店のコンシェルジュが滞在を文化体験へと転換させる空間づくりを目指し、共用部と客室の一部をキュレーション・プロデュースした実験型アパートメントホテル「Sumu Ueno East」が、2026年2月15日（土）に東京・東上野にオープンしたことをお知らせいたします。

」

「Sumu Ueno East」は、"新しい旅のカタチを実験するホテル"をコンセプトに、長期滞在を前提としたアパートメント型の宿泊体験を提案する施設です。CCCは本プロジェクトにおいて、蔦屋書店のコンシェルジュが培ってきた知見を生かし、書籍・音楽・日本文化といったカルチャーを編集し、「暮らすように滞在する」時間そのものの質を高める空間づくりを担いました。

CCCはこれまで、蔦屋書店や公共施設、ホテルなどのさまざまな空間プロデュースを行ってまいりましたが、今回の「Sumu Ueno East」では、旅先を単なる消費の場ではなく、土地の文化に触れ、自分の感性をひらき、日常と地続きの時間を過ごすための"もうひとつの生活空間"として再定義し、コンテンツと空間編集によってサポートを行いました。

■1F「Sumu Lounge」｜旅人と街をつなぐカルチャーラウンジ

1階の「Sumu Lounge」は、蔦屋書店の文学のコンシェルジュがキュレーションを手がけたCafe & Libraryとして構成されています。日本のカルチャーをテーマに選書された書籍、気軽に立ち寄れるドリンクやスナック、滞在中にふと手に取れる雑誌や写真集を配置。ここは単なる共用ラウンジではなく、旅人が街と出会い直すための"入口"としての役割を担います。宿泊者はコーヒーやスナックを自由に楽しみながら、本を読み、音楽に触れ、次の外出先を考えることができます。

■Culture Floor「Music」「Japan」｜「日本の暮らし」を感覚から知る客室

CCCは、全9室のうち2室を「Culture」タイプの客室としてキュレーションしています。どちらの部屋も、「説明される文化」ではなく、滞在することで自然に染み込む文化体験を目指しています。

（1）「Music」

「Music Room」は、アナログレコードのある暮らしをテーマに、日本の音楽文化を日常の延長として体験できるコンセプトルームです。室内にはレコードプレーヤーと、シティポップや邦楽の名盤など厳選したレコードを配置。音楽を“聴くための設備”としてではなく、暮らしの一部として自然に存在するようデザインしています。針を落とす所作が生む豊かな時間に加え、Bluetoothスピーカーによる自身の音楽も楽しめ、旅先で“音楽のある暮らし”をゆったりと味わえる特別な空間です。

（2）「Japan」

日本の暮らしの美と暮らす”をテーマにした「Japan Room」では、世界を旅してきた蔦屋書店の旅のコンシェルジュが、観光的な日本像ではなく、日本人の日常に根づく文化をどう届けるかという「問い」から全国の民藝・工芸・生活道具をセレクト。昭和～令和に続く多様なカルチャーと、素材感や手仕事が息づく暮らしの道具を通じて、日本の美意識や生活感覚に触れられる空間です。住む人の視点で編集されたリアルな日本文化との出会いを、旅先で自然に体感していただけます。

「Sumu Ueno East」は、多様な専門性を持つパートナー企業との共創によって生まれた実験型の施設です。CCCはこれまで、「正解を示す」のではなく、生活者が自分らしく選択できる環境をつくることを大切にしてきました。蔦屋書店でコンシェルジュが一人ひとりの興味に寄り添ってきたように、「Sumu Ueno East」では、空間そのものが利用者の選択を心地よく後押しする存在となることを目指しています。どの本を開くか、どんな音楽を選ぶか、どの街角へ足を運ぶか。こうした日々の選択が重なり、滞在者だけの体験が自然と形づくられていきます。

CCCは今後も、「Sumu」プロジェクトへの参画を通じて、旅・暮らし・文化が交差する新たな体験価値の創出に取り組んでまいります。

＜「Sumu Ueno East」の概要＞

・施設名：Sumu Ueno East

・所在地：東京都台東区東上野2-12-1

・アクセス：JR、銀座線、日比谷線 上野駅 徒歩7分／日比谷線 御徒町駅 徒歩5分

・開業日：2026年2月15日（日）

・客室数：9部屋

・定員：各室最大6名

・宿泊料金：60,000円～

・チェックイン／チェックアウト：11時／16時

・公式SNS：https://www.instagram.com/sumu.hotel/